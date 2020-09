17:00 Uhr

An der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße gilt jetzt Tempo-30

Neben einer Tempo-30-Zone sollen Markierungen den Aufenthalt der Schulkinder an der Bushaltestelle an der Bahnhofstraße in Ellzee sicherer machen.

Plus Die etwas versteckte Haltestelle in der Bahnhofstraße in Ellzee beschäftigt den Gemeinderat. Hier steigen viele Schüler ein. Neben einer Geschwindigkeitsbegrenzung sollen Markierungen mehr Sicherheit gewährleisten.

Von Emil Neuhäusler

Die Bushaltestelle in der Bahnhofstraße hat pünktlich zum Schulbeginn den Ellzeer Gemeinderat beschäftigt. Bürgermeisterin Gabi Schmucker berichtete von zwei Maßnahmen, die dort mehr Sicherheit gewährleisten sollen. Zum einen wurde mit weißen Markierungen versucht, Auto-, Bus- und Lastwagen-Fahrer auf die etwas versteckte Haltestelle aufmerksam zu machen. Bereits vom Gemeinderat genehmigte Hinweisschilder seien noch nicht geliefert worden.

Gemeinderat Dietmar Konrad, von dem die Anregung zu Sicherungsmaßnahmen kam, fand die Ausführung zu wenig kontrastreich: Die Markierung sollte farblich hervorgehoben und mindestens 20 Zentimeter breit sein, forderte er. Die Querung selbst, so Konrad weiter, müsse an anderer Stelle sein und mindestens eine Breite von zwei Metern aufweisen. Der Gemeinderat empfahl, die Stellungnahme von Fachleuten einzuholen, um vor allem technische Möglichkeiten zur Sicherung der Querung auszuloten. Als Sofortmaßnahme beschloss das Gremium einstimmig, im Bereich der Bushaltestelle eine Tempo-30-Zone einzurichten.

Der Sportverein Ellzee bekommt wegen Corona mehr Geld

Diskussionsbedarf gab es auch beim Tagesordnungspunkt „Pauschale Sportbetriebsförderung des Freistaates Bayern“. Die Gemeinde Ellzee unterstützt den Sportverein jedes Jahr mit der gleichen Summe wie der Freistaat Bayern. Im letzten Jahr betrug die Förderung 1600 Euro. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Förderung vom Freistaat um mehr als das Doppelte auf 3345 Euro erhöht. Die Bürgermeisterin wollte nun geklärt haben, ob die Gemeinde sich diesem höheren Betrag anschließt. Die Meinungen gingen da innerhalb des Gremiums auseinander.

Auch die Gemeinde habe in dieser Zeit weniger Einnahmen, wurde vorgebracht, und deshalb solle es bei den 1600 Euro bleiben. Andere sahen darin eine Ungerechtigkeit gegenüber den anderen Vereinen, die keinen staatlichen Zuschuss erhielten. Alle Vereine, die Jugendarbeit machen, seien für die Gemeinde wichtig, betonten einige Räte. Bürgermeisterin Schmucker verwies darauf, dass der Sportverein zuletzt gebaut habe und sicher mit finanziellen Verbindlichkeiten belastet sei. Wegen Corona fielen Einnahmen aus dem Spielbetrieb und aus Veranstaltungen weg. Wie auch noch andere Sprecher schlug sie vor, sich dem Förderbetrag des Freistaates anzuschließen. Dies erfolgte dann auch mit nur wenigen Gegenstimmen.

Gemeinderäte diskutieren über geplantes Autohandel-Geschäft in Ellzee

Vier Bauanträge und zwei Bebauungsplanänderungen arbeiteten die Bürgermeisterin und der Ellzeer Gemeinderat zügig ab. Darunter befand sich der Bau eines Pelletlagers in Hausen, in Ellzee der Neubau eines Einfamilienhauses, die Verlegung einer Einfahrt zu einem Grundstück sowie die Umnutzung einer Fläche zum Autohandel. Bei Letzterem bestand im Ratsgremium die einhellige Meinung, dass die Gemeinde eingreifen müsse, wenn durch dieses Gewerbe das Ortsbild negativ verändert würde.

Auf die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes „Am Haldenweg“ in Stoffenried waren von den Trägern öffentlicher Belange lediglich redaktionelle Anmerkungen gemacht wurden, sodass der Bebauungsplan durch Satzungsbeschluss Rechtskraft erhalten konnte. Die Änderung war vorgenommen worden, weil die Erdgeschossfußbodenhöhe der Gebäude nicht mit der Höhe der Fahrbahnoberkante in Einklang zu bringen war. Den Bebauungsplan „Am Maderweg“ in Ellzee ließ der Gemeinderat ändern, damit ein Bauvorhaben, dem die Gemeinde in einer Bauvoranfrage bereits zugestimmt hatte, verwirklicht werden kann. Im vereinfachten Verfahren wurde hier der Geltungsbereich des Bebauungsplanes um das betreffende Grundstück erweitert. Vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Zweigstelle Krumbach, wurde bei der öffentlichen Anhörung darauf hingewiesen, dass die Erkundung des Baugrundes einschließlich der Grundwasserverhältnisse grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn obliege, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss. Weiterhin müssten Eingriffe in das Grundwasser rechtzeitig vor deren Durchführung mit der Kreisverwaltungsbehörde wegen einer wasserrechtlichen Erlaubnis abgeklärt werden. Empfohlen werden zusätzlich „konstruktive Maßnahmen“ gegen Starkregenereignisse.

