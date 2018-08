00:34 Uhr

Andere Ausleihzeiten

Das Büchereiteam mit Gabriele Natzer (Mitte), Anja Knöpfle (links) und Elfriede Kiechle (rechts) hat beim St. Michaelbund in München neue Bücher und weitere Medien besorgt.

Außerdem gibt es neue Bücher

Noch rechtzeitig vor den Sommerferien fuhren Mitarbeiterinnen der katholischen öffentlichen Bücherei Ziemetshausen zum St. Michaelsbund in München, um für den Herbst gerüstet zu sein. Der Michaelsbund ist das Medienhaus der Erzdiözese München und Freising und für die gesamte katholische Kirche in Bayern zuständig und betreut landesweit mehr als 1000 Büchereien. Ziel der Büchereimitarbeiterinnen war es, den Medienbestand der heimischen Bücherei sinnvoll zu ergänzen. Am Ende kamen 270 Titel im Wert von 4000 Euro zusammen, die zwischenzeitlich angeliefert wurden. Um Kosten zu sparen, werden die neuen Bücher von freiwilligen Helfern eingebunden.

Da im Rahmen der Einführung der Pfarreiengemeinschaft Oberes Zusamtal ab 2. September an den Sonntagen die Hl. Messe erst um 10 Uhr gefeiert wird, verschiebt sich nunmehr die Ausleihzeit. Sie wird künftig von 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr stattfinden, dienstags bleibt es bei 16.30 bis 18 Uhr. (vop)

