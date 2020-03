vor 17 Min.

Angelika Hosser für ein klimaneutrales Krumbach

Angelika Hosser, Bürgermeisterkandidatin der Grünen in Krumbach.

Wie die Bürgermeisterkandidatin der Grünen Krumbach begeistert voranbringen möchte und wen sie gerne treffen möchte.

„Fünf Fragen“ haben wir den heimischen Bürgermeisterkandidaten gestellt. In kurzer Form stellen sie in ihren Antworten ihre politischen Ziele vor. Angelika Hosser ist in Krumbach die Bürgermeisterkandidatin der Grünen.

Warum sollen Sie die Bürger wählen?

Hosser: Ich stehe für mehr Transparenz und Bürgernähe und möchte Krumbach begeistert voranbringen, damit wir die erste klimaneutrale Kommune im Landkreis werden. Meine Kreativität und mein Organisationstalent sind dabei sicher von Nutzen.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als erstes angehen?

Hosser: Na, da denke ich mal, dass alle drei Kandidaten wohl das gleiche nennen: Sportzentrum.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Hosser: Würde mir Kommunalpolitik auf die Nerven gehen, würde ich mich nicht zur Wahl stellen.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Hosser: Wo anfangen, wo aufhören? Krumbach ist mein Lieblingsort.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Hosser: Ich lebe im Jetzt, deshalb Leoluca Orlando und Katha Schulze , weil sie so viel Power und Begeisterung mit sich tragen und so viel erreichen konnten. Habe aber beide schon getroffen. (zg)

Zur Person: Angelika Hosser:

Geburtsdatum/-ort: 28. März 1966 in Krumbach. Familienstand/Kinder: Verheiratet, eine Tochter. Hobbys: Reisen, schwimmen, lesen, segeln, kochen. Ausbildung/Beruf: Grundschule Krumbach , Ringeisen-Gymnasium Ursberg , Grafikerin, seit dem Jahr 1998 selbstständig, sie führt in Krumbach eine Agentur. Politische Aktivitäten/Ehrenämter: Ortssprecherin für Bündnis 90 /Die Grünen Krumbach , ferner ist sie stellvertretende Vorsitzende Werbegemeinschaft Krumbach , stellvertretende Vorsitzende Solidarität eine Welt Krumbach. (zg)

