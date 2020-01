17:25 Uhr

Angelika Hosser möchte Krumbacher Bürgermeisterin werden

Angelika Hosser tritt als Bürgermeisterkandidatin der Grünen in Krumbach an.

Die Grünen möchten sie nominieren. Mit Amtsinhaber Fischer (JW/OL), Gerhard Weiß (CSU) sind es in Krumbach dann drei Bewerber für das Bürgermeisteramt.

Nach den Kandidaturen in Burgau, Ebershausen, Haldenwang und Thannhausen wollen die Grünen nun auch in Krumbach an vorderster Stelle Verantwortung übernehmen: Wie Angelika Hosser, Sprecherin des Krumbacher Ortsverbandes, bekannt gibt, möchte sie sich als Bürgermeisterin der zweitgrößten Stadt des Landkreises bewerben. „Wir brauchen Veränderung. Ich mache mich stark für ein lebenswertes, ökologisches Krumbach, das im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger transparente Entscheidungen trifft. Meine vorrangigen Ziele sind ein durchgängiges Verkehrskonzept für die Innenstadt, die Stärkung des Einzelhandels und der Erhalt beziehungsweise die Weiterentwicklung einer lebendigen Stadt samt ihrer Stadtteile.“

Oberste Priorität haben in ihren Augen der Klimaschutz, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, mehr Sicherheit für Fahrradfahrerinnen und Fußgängerinnen sowie die Zukunft des Schulzentrums. Dafür will sie zeitnah nach der Kommunalwahl mit dem neu gewählten Stadtrat in Klausur gehen, um den Gordischen Knoten bei der Entscheidungsfindung zu durchschlagen.

In Krumbach geboren und aufgewachsen

Zur Person: Angelika Hosser, 53 Jahre, ist in Krumbach geboren und aufgewachsen. Nach ihrer Ausbildung zur Grafikerin arbeitete sie in verschiedenen Werbeagenturen. 1997 machte sich Angelika Hosser selbstständig, ihre Agentur baute sie nach der Geburt ihrer Tochter weiter aus. Ehrenamtlich brachte und bringt sich die Grünen-Bürgermeisterkandidatin im Jugendzentrum, der Werbegemeinschaft sowie im Weltladen ein.

Bisher sind innerhalb der Partei keine weiteren Bewerbungen bekannt. Am Mittwoch, 8. Januar, um 19 Uhr findet die Nominierungsversammlung der Grünen im Gasthof Munding statt. (zg)

