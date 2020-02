16:00 Uhr

Angelika Hosser will Krumbach ein „freundlicheres Gesicht“ geben

Angelika Hosser (Grüne) kandidiert in Krumbach bei der anstehenden Wahl für das Amt des Bürgermeisters.

Angelika Hosser räumt dem Thema Verkehr in Zusammenhang mit dem Klimaschutz große Bedeutung ein.

Von Emil Neuhäusler

Mit ihrer positiven Lebenseinstellung möchte Angelika Hosser als Bürgermeisterin der Stadt Krumbach ein freundlicheres Gesicht geben. Ihre Stärken – Kreativität, Empathie und Aufgeschlossenheit für die Anliegen der Bürger sowie für neue Ideen – sollen die Stadt voranbringen. Ohne die Verdienste des amtierenden Bürgermeisters schmälern zu wollen, vertritt sie die Meinung, dass es nach zwei Amtsperioden Zeit für frischen Wind ist. Und, stellt sie klar, es muss kein Mann sein: Frauen machen es mindestens genauso gut! Als Mitbegründerin des Ortsverbandes der Grünen nimmt der Umweltgedanke bei ihr hohe Priorität ein, so hat die Bürgermeisterkandidatin auch schon Ideen, wie sie Krumbach auf den Weg der Klimaneutralität bringen kann.

Schon in ihrer aktiven Zeit im Jugendzentrum habe sie sich mit den Grünen identifizieren können. In Gundremmingen demonstrierte sie für den Ausstieg aus der Atomenergie mit. Die Grünen würden, wenn sie neben ihr als Bürgermeisterin in den Stadtrat gewählt werden, auf jeden Fall eine Bereicherung für Krumbach sein.

An Weihnachten 1970 freute sich die vierjährige Angelika über das von ihrem Vater gebastelte Puppenhaus mit großen Fenstern und Rundbögen. Bild: Sammlung Hosser

Hosser sieht ein Bündel von Maßnahmen, die nach und nach umgesetzt werden können. Dazu gehören PV-Anlagen auf möglichst allen kommunalen Gebäuden und Parkplätzen sowie die allmähliche Umrüstung der auf die Stadt zugelassenen Fahrzeuge auf E-Mobilität. Überhaupt räumt sie dem Verkehr im Zusammenhang mit dem Klimaschutz große Bedeutung ein. Damit sich an den Samstagen nicht der ganze Einkaufsverkehr mit allen negativen Auswirkungen in und durch die Stadt wälzt, könnte sie sich vorstellen, die Bewohner der Ortsteile mit Bussen zum Einkaufen abzuholen. In Kombination mit der schrittweisen Einführung eines Carsharing-Systems käme dann der eine oder andere zur Überlegung, vom Kauf eines eigenen Autos ganz Abstand zu nehmen. Um den Verkehr zu minimieren, fasst sie zusammen, bedarf es auf jeden Fall eines durchdachten Verkehrskonzepts für Krumbach und die Ortsteile sowie ein funktionierendes ÖPNV-Angebot.

Bezahlbarer Wohnraum und ausreichend Arbeitsplätze

Zwei weitere Themen sind Hosser ebenfalls ein großes Anliegen: das Vorhandensein bezahlbaren Wohnraums und ausreichender Arbeitsplätze. Durch ihre vielen Kontakte zu regionalen Unternehmen in ihrer Funktion als stellvertretende Vorsitzende der Krumbacher Werbegemeinschaft glaubt sie den Wirtschaftsstandort Krumbach stärken zu können. Klare Kante zeigt die Bewerberin ums Bürgermeisteramt beim Thema Sportzentrum. Grundsätzlich sei sie für den Erhalt von Bestandsgebäuden und deren zeitnahe Sanierung. Um mit dem neuen Stadtrat möglichst rasch zu einer Entscheidung zu kommen, hält sie eine Klausurtagung noch in diesem Sommer für nötig. Dabei müssten alle Fakten auf den Tisch.

In kollegialem Umgang entscheiden

Dann sollte zukunftsorientiert, offen und in kollegialem Umgang diskutiert und umgesetzt werden. Allgemein wichtig sei ihr, betont Hosser, alle Bürger in Projekte und Entscheidungen einzubeziehen. Deshalb habe sie auch das Bürgerbegehren unterschrieben. Der Bürger müsse im Mittelpunkt stehen. Definitiv wünsche sie sich mehr Transparenz aus dem Rathaus. Dies sollte ihrer Meinung nach mit einer ausführlichen, gut strukturierten Webseite und Internet-Foren erzielt werden. Über eine Rathaus-Zeitung könnten noch mehr Informationen gegeben werden. In anderen Kommunen gäbe es zusätzlich Livestreams von den Stadtratssitzungen sowie die Veröffentlichung von Protokollen.

„Ich bin freundlich, hilfsbereit, offen und optimistisch. Alles was ich tue, entsteht aus einer Begeisterung!“, beschreibt Hosser ihre Motivation. Sie will offen für Neues sein und ein offenes Ohr für alle Bürger haben. Der Kontakt zu diesen soll nicht auf die Bürgerversammlung beschränken, sie möchte möglichst oft in den Ortsteilen und in der Stadt unterwegs sein und den unmittelbaren Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern suchen.

