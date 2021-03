17.03.2021

Anliegen zum Baugebiet „Spitalhöfe“

Interessenten für den Krumbacher Bebauungsplan können Stellung nehmen ab der kommenden Woche

Der Stadtrat Krumbach hat, wie damals berichtet, in seiner Sitzung vom 27. März 2017 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Spitalhöfe“ beschlossen. Mit diesem Bauleitplanverfahren sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von mehreren, zum Teil dreigeschossigen Gebäuden mit insgesamt rund 50 Wohneinheiten und einer Tiefgarage geschaffen werden. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Bei diesem Verfahren wird von einer Umweltprüfung abgesehen.

In seiner Sitzung vom 1. Februar 2021 hat der Stadtrat den geänderten Entwurf des Bebauungsplanes „Spitalhöfe“ bestehend aus Planzeichnung, Satzung und Begründung samt Beilagen in aktueller Fassung erneut gebilligt und auf der Basis dieser geänderten Planung die Wiederholung der Beteiligungsverfahren beschlossen. Das erneute Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit wird per verkürzter, öffentlicher Auslegung durchgeführt.

Die Entwürfe sowie die – nach Einschätzung der Stadt Krumbach – wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, das sind die des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth sowie des Landratsamtes Günzburg zu den Themen Ortsplanung, Naturschutz und Landschaftspflege sowie Immissionsschutz liegen in der Zeit vom Donnerstag, 25. März, bis Freitag, 9. April, im Rathaus der Stadt Krumbach im Zimmer mit der Nummer „003“ während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus. Gleichzeitig können die genannten Unterlagen auf der Homepage der Stadt Krumbach unter www.krumbach.de\\Bekanntmachungen eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist wird allen Interessenten die Gelegenheit zur Erörterung und Stellungnahme gegeben, teilt die Stadt mit. Stellungnahmen zum oben genannten Verfahren können während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können, so die Stadt, bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag ist unzulässig, heißt es in der Mitteilung, so weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. (zg)

Themen folgen