Anmeldung für das SKG ab Montag

Es gibt wieder eine Einführungsklasse

Auch im kommenden Schuljahr soll am Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach eine sogenannte Einführungsklasse gebildet werden, in der Schülerinnen und Schüler mit der Mittleren Reife auf die elfte Jahrgangsstufe im Gymnasium vorbereitet werden. In einer kleinen Lerngruppe werden die Schüler fit gemacht für die gymnasiale Oberstufe und erhalten somit gezielte Unterstützung und Hilfe auf dem Weg zur Allgemeinen Hochschulreife.

Der Stundenplan der Einführungsklasse erlaubt einen auf die speziellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zugeschnittenen Unterricht. Zudem erfolgt in den verbindlichen Abiturfächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprache eine gezielte Förderung. Mit dieser wichtigen Möglichkeit des Übertritts auf ein Gymnasium werden die Durchlässigkeit und die Anschlussmöglichkeiten des Schulsystems weiter ausgebaut. Jugendliche, die die Einführungsklasse besuchen möchten, sollen sich direkt am Simpert-Kraemer-Gymnasium mit dem Zeugnis der Mittleren Reife und dem pädagogischen Gutachten anmelden.

Stichwort Durchlässigkeit: Die erste Schulwahl nach der Grundschule bedeutet also keine abschließende Entscheidung über die schulische Laufbahn. Das bayerische Schulsystem eröffnet jeder Schülerin und jedem Schüler einen individuellen Bildungsweg. So garantieren die folgenden zusätzlichen Möglichkeiten auch nach der 5. Klasse die Durchlässigkeit:

1. Übertritt aus der Mittelschule in das Gymnasium mit Jahreszeugnis-Durchschnitt in Deutsch und Mathe 2,00 und 2. Übertritt nach der Jahrgangsstufe 5 der Realschule in die 5. Klasse Gymnasium mit Jahreszeugnis-Durchschnitt in Deutsch und Mathe 2,50 und 3. Übertritt nach der Jahrgangsstufe 5 der Realschule in die 6. Klasse Gymnasium mit Jahreszeugnis-Durchschnitt in Deutsch, Englisch und Mathe 2,00.

über das Simpert-Kraemer-Gymnasium unter der Telefonnummer 08282/89610. Zur Anmeldung bitte das Zeugnis der Mittleren Reife, das pädagogische Gutachten der bisher besuchten Schule und die Geburtsurkunde/Familienbuch mitbringen. Die Anmeldung ist von Montag, 22. Juli, bis Donnerstag, 25. Juli, 8 bis 16 Uhr möglich sowie am Montag und Dienstag, 29. Juli und 30. Juli, von 8 bis 14 Uhr am Simpert-Kraemer-Gymnasium, Jochnerstraße 30, 86381 Krumbach.

