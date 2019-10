Artenschutz: Landwirte sind nicht allein verantwortlich

Den Artenschutz auf die Schultern der Landwirte abzuwälzen wäre zu einfach. Das Problem ist komplex und erfordert von allen Seiten ein Umdenken.

Wer im Sommer durch die Fluren wandert, der sieht eine weitgehend ausgeräumte Landschaft. Auf den Feldern wächst meist nur die Frucht, die dort wachsen soll. Alles, was die Ernte in irgendeiner Form beeinträchtigt oder verkompliziert, wird entfernt. Auf den Wiesen blüht eigentlich nur noch Löwenzahn und Hahnenfuß. Sensible Arten, die mit wenig Nährstoffen auskommen, werden durch den starken Düngereinsatz und die häufige Mahd verdrängt. Hecken am Rande der Äcker sind vielfach verschwunden. Lange Zeit trugen Landwirte durch ihre Bewirtschaftung dazu bei, einerseits die Bevölkerung zu ernähren und andererseits die Kulturlandschaft mit ihrer großen Artenvielfalt zu erhalten.

Nur weil die Bauern länger keine Gülle ausbringen dürfen, wird die Menge nicht weniger

Irgendwas ist da in den vergangenen Jahrzehnten gekippt. Den Landwirten aber allein dafür die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist nicht nur moralisch anmaßend, sondern schlicht nicht zutreffend. In einen brutalen Verdrängungswettbewerb gedrängt, kämpfen die Bauern seit Jahren mit anhaltend niedrigen Preisen für ihre Produkte. Regelungen zur Verbesserung der Haltungsbedingungen für Tiere sind zwar begrüßenswert, erfordern von den Landwirten aber immer neue Investitionen, die sich am Ende des Tages rechnen müssen. Manche Bauern haben sich inzwischen hoffnungslos verschuldet und wissen nicht mehr ein noch aus. Neue Düngeverordnungen zielen darauf ab, das Grundwasser vor erhöhten Nitratwerten zu schützen. Das Ansinnen ist sicher sinnvoll, aber nur weil die Bauern über einen längeren Zeitraum keine Gülle ausbringen dürfen, wird die Menge insgesamt ja nicht kleiner.

Sorgen der jeweils anderen Seite ernst nehmen

Das Problem ist systembedingt und beginnt mit der Wertschätzung von Lebensmitteln. Solange sich der Wert von Lebensmitteln vordergründig daran bemisst, für möglichst wenig Geld möglichst viel zu erhalten, ändert sich daran nichts. Und wer im eigenen Garten lebensfeindliche Kieswüsten anlegt und den Mähroboter auf jedes noch so kleine Blümlein im Rasen hetzt, braucht nicht mit dem Finger auf die Landwirte zeigen. Es nützt nichts, einen Schuldigen für die Misere zu benennen. Der Blick muss sich darauf richten, das Problem zu lösen. Das gelingt nur, indem man versteht, mit welchen Herausforderungen die jeweils andere Seite kämpft und deren Sorgen ernst nimmt.

