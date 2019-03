Artenvielfalt und Landwirtschaft: Diese Frau bringt das zusammen

Plus Luise Linderl vom Krumbacher AELF ist Wildlebensraumberaterin für ganz Schwaben. Sie hilft Landwirten, ihre Flächen attraktiver für die Tierwelt zu gestalten.

Naturschutz und Artenvielfalt – diese Themen sind derzeit in aller Munde. Sei es beim abgeschlossenen Volksbegehren „Rettet die Bienen“ oder bei Schülerprotesten für das Klima – die Umwelt treibt die Menschen um. Schon vor dieser Hochkonjunktur hat sich das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) dem Thema Biodiversität verschrieben. Artenvielfalt soll in den Jahren 2019 und 2020 im Zentrum stehen. Eine wichtige Person, um das voranzutreiben, ist die 26-jährige Luise Linderl. Am Krumbacher AELF übernimmt sie seit diesem Jahr die Stelle der Wildlebensraumberaterin.

„Meine Aufgabe ist es, Landwirte zu beraten, damit sie ihre Flächen attraktiver für wildlebende Tiere gestalten können“, umschreibt sie ihre Aufgabe. Der Krumbacher Behördenleiter Axel Heiß betont, dass man das „Wild“ in ihrer Berufsbezeichnung nicht mit dem Wild in der Jagdsprache gleichsetzen darf: „Es geht dabei genauso um Insekten, Vögel und viele Säugetiere.“

Über 50 Maßnahmen, um Wildleben zu fördern

Linderls Hauptansprechpartner sind Landwirte – wenn ein Bauer wissen will, wie er am besten etwas für die Tierwelt tun kann, ist er bei ihr richtig. Allerdings will sie auch Privatpersonen Tipps geben, sofern das ihre Zeit zulässt. Die Arbeit mit den Landwirten wird sie jedoch stark in Beschlag nehmen. Mehr als 50 Maßnahmen hat sie auf ihrer Liste, mit denen Bauern das Wildleben fördern können. Linderls Arbeitsplatz beschränkt sich dabei nicht nur auf ihr Büro in der Krumbacher Behörde – sie besucht auch Landwirte vor Ort, um mit ihnen die Situation zu besprechen. „Diese Mischung finde ich am meinem Beruf sehr spannend“, sagt sie.

Ist sie bei einem Landwirt, begutachtet sie mit ihm zusammen die Flächen. Wo gibt es eine Stelle, an der man eine Blühfläche anlegen könnte? Wo können Hecken und Feldgehölze erneuert werden? „Oft eignen sich dafür Flächen, die weniger interessant zur Bewirtschaftung sind“, erklärt die Wildlebensraumberaterin. Das sind etwa einzelne Ecken von Äckern, die nur schwer von Maschinen befahren werden können, oder auch Abschnitte an einem Waldrand, die durch mangelndes Sonnenlicht weniger Ertrag liefern. Ein weiterer Ansprechpartner für sie sind Jäger – die seien nicht nur sehr an einer guten Ökologie interessiert, sondern haben auch gute Kontakte zu vielen Landwirten.

Unter dem Thema Biodiversität sollen in diesem Jahr mehrere Veranstaltungen im Kreis Günzburg stattfinden.

Ausstellung Ab dem 18. Mai bringt eine Ausstellung im Foyer der Krumbacher Behörde Landwirten und Besuchern das Thema Artenvielfalt nahe. Dabei wird auch auf Maßnahmen eingegangen, mit denen Bauern Lebensräume für Tiere schaffen können.

Tag der offenen Tür Der Kreislehrgarten Krumbach soll im Juli Besuchern für einen besonderen Tag offenstehen. Dabei sind Vorträge zum Wildlebensraum geplant. Auch das Thema „Essen“ soll dabei untergebracht werden – etwa mit verschiedenen Kräutern, die dort wachsen.

Feldversuch Im Landkreis Günzburg werden mehrere Blühmischungen getestet . Interessierte können sich die Ergebnisse im Lauf des Juli ansehen. Begleitend dazu wird eine Ornithologin einen Vortrag halten. (cgal)

Linderls Arbeit besteht dabei nicht aus einzelnen, einmaligen Maßnahmen – bestimmte Projekte werden von ihr über einen Zeitraum von fünf Jahren begleitet. Gleichzeitig informiert sie Landwirte auch über verschiedene Förderungsprogramme. „Diese Förderungen sind wichtig, damit den Landwirten kein wirtschaftlicher Schaden entsteht“, sagt Linderl. Wenn ein Bauer etwa eine Blühfläche anlegt, wird ihm das Saatgut über ein Förderprogramm finanziert – er selbst muss die Fläche bereitstellen und natürlich die Arbeit für Saat und Pflege leisten.

Ein Feldversuch zu Blühflächen läuft bereits

An einem Blühflächen-Projekt arbeitet Luise Linderl bereits mit einem Landwirt im Kreis Neu-Ulm. Dort werden verschiedene Blühmischungen mit unterschiedlicher Artenzusammensetzung ausgesät – so soll ermittelt werden, welche Pflanzen gut gedeihen. „Für einen Landwirt ist natürlich ärgerlich, wenn er sich um eine Blühfläche bemüht, die dann aber nicht aufgeht“, sagt Linderl. Auch im Landkreis Günzburg ist bereits ein solcher Feldversuch geplant.

Linderl hat bereits viele Ideen für weitere Projekte in ganz Schwaben. Die 26-Jährige kommt frisch aus dem Studium. An der TU in München hat sie ihren Master in Umweltplanung und Ingenieurökologie gemacht, mit den Schwerpunkten Biodiversität und Naturschutz; davor absolvierte sie den Bachelorstudiengang Umweltsicherung an der Hochschule Weihenstephan Triesdorf.

Ihre Wurzeln hat sie jedoch nicht weit von ihrer neuen Arbeitsstelle entfernt – sie wuchs im Landkreis Augsburg auf, in der Staudengemeinde Fischach. „Es ist ein enormer Vorteil, wenn man die Menschen und ihre Art hier kennt“, sagt sie. Und es schade auch nicht, im Dialekt sprechen zu können – so etwas öffne einem manchmal Türen.