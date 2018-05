vor 34 Min.

Asterix bei den Seminararbeiten

Besondere Werke von SKG-Gymnasiasten erhalten Preisgeld von der Raiffeisenbank

„Sport hat die Kraft die Welt zu verändern“. Matteo Komm nahm die Rugby-Weltmeisterschaft 1995 in Südafrika zum Thema seiner Seminararbeit. Darin behandelt er unter anderem die Auswirkungen des Titelgewinns der südafrikanischen Mannschaft.

In der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Krumbach fand die Verleihung des 10. SKG-Seminararbeits-Awards statt. Uwe Köhler von der Raiffeisenbank Schwaben Mitte freute sich, dass dieser Award mit zehn Jahren schon ein kleines Jubiläum feiern kann. Auch Norbert Rehfuß, Leiter des Gymnasiums betonte, wie wichtig eine Investition in Wissen sei. Darüber hinaus zitierte Rehfuß einige Literaten und Philosophen zum Thema Lernen und Wissen. Viele Lehrer, Schüler, Eltern, Freunde und Geschwister waren erschienen, um den Award-Gewinnern zu lauschen, die ihre Werke in Kurzreferaten vorstellten.

Jeder der sechs Schüler hatte zu seinem erwählten Thema sorgfältig recherchiert und sich auf den Vortrag gut vorbereitet. Die Themenauswahl war breit gefächert, zum Beispiel mit Florian Bock (Latein), der das Asterix Heft „Astrix und der Arvernerschild“ analysierte. Er verglich das Heft mit heutigen Gegebenheiten. Damals ging es um den Kampf der Römer gegen Vercingetorix, den gallischen Anführer der Arverner.

Julia Hermann (Geschichte) hatte das Thema „Die Emigration der Deutschen in die USA zwischen 1933 und 1945“. Die USA waren für viele Verfolgte ein Ziel in die Freiheit. Viele Menschen, darunter Albert Einstein oder Komponist Kurt Weill, hofften in der freien Welt ihren Traum leben zu können.

Theresia Brandner (Deutsch) widmete sich dem Thema „Papst und Galilei“. In dem Stück von Berthold Brecht kamen die Differenzen zwischen Papst Urban dem VIII und dem Wissenschaftler und Gelehrten Galilei zur Sprache (die Erde dreht sich um die Sonne). Papst und Galilei sind eigentlich einer Meinung. Brandner beleuchtete die Schwierigkeit revolutionären Handelns in herrschenden Machtsystemen.

Mit der Yellow Press als Kriegstreiber beschäftigte sich Emanuel Morhard (Englisch) Er hielt souverän seinen Vortrag auf Englisch. In dem Referat ging es vor allem darüber, über den Einfluss dieser Art Journalismus auf den Spanisch- Amerikanischen Krieg 1898. Überaus spannend war der Vortrag von Marco Seifert (Fach Biologie) Er beschäftigte sich mit der sterilen Insekten-Technik. Dies sei eine geeignete Methode der Insektenbekämpfung. Die männlichen Insekten werden sterilisiert, dann frei gelassen und können sich mit den weiblichen freien Insekten paaren. Fazit: kein Nachwuchs. Marco Seifert erläuterte auch die Vor- und Nachteile dieser Methode. Die Besucher waren von den Leistungen der Schüler tief beeindruckt. Musiker des SKG begleiteten mit Songs wie „Flying in the Moon“ und „Night Train“ die Veranstaltung. Den sechs Preisträgern wurden Urkunden und ein Geldpreis über 200 Euro überreicht. Zur Entspannung gab es anschließend belegte Brötchen, Getränke und jede Menge Geselligkeit. (liss)