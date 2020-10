00:31 Uhr

Astor und Kiki suchen ein neues Zuhause

Jagdhund-Mix und zwei Wellensittiche warten im Tierheim auf neue Besitzer

Dieses Mal sucht das Tierheim in Weißenhorn für einen lieben, bildschönen Jagdhund-Mix und zwei hübsche Wellensittiche ein neues, liebevolles Zuhause.

Hund Astor ist ein bildschöner Jagdhund-Mix und ein richtiges Power-Paket. Kommt man mit ihm zum Beispiel nach einem zweistündigen Spaziergang nach Hause, schaut er einen an, als möchte er sagen „und, was machen wir jetzt, ich bin noch gar nicht müde“. Der Besuch einer Hundeschule ist zu empfehlen, da Astor nur wenige Grundkommandos kennt und die Leinenführigkeit mit ihm geübt werden muss. Mit Artgenossen kommt er super zurecht und am liebsten flitzt er mit seinen Hundefreunden im Garten herum, um danach ein ausgiebiges Bad im Teich zu nehmen. Wasser findet er überhaupt toll und sobald ein Bach oder See in der Nähe ist, hält ihn nichts mehr. Astor ist sehr menschenbezogen und verschmust. Daher sucht das Tierheim Weißenhorn nun für Astor aktive Leute, die viel Zeit für ihn haben und ihn geistig und körperlich auslasten. Kinder sollten auf jeden Fall schon im Teenager-Alter sein. Astor ist am 9. Dezember 2018 geboren.

Die Wellensittiche Kiki (hinten im Bild, hellblau, weiblich) und Fips (vorne im Bild, blau, männlich) wurden unabhängig voneinander gefunden und haben sich sofort im Tierheim Weißenhorn miteinander angefreundet. Sie zwitschern gemeinsam um die Wette und putzen sich gegenseitig das Gefieder. Daher möchte das Tierheim Weißenhorn sie nur zusammen vermitteln. Es sucht nun für die zwei ein artgerechtes Zuhause, wo sie in einer schönen großen Voliere frei fliegen und nach Herzenslust im Wasser und Sand baden können. Auch ein großer Käfig mit entsprechender Möglichkeit zum Freiflug wäre vorstellbar. (pm)

Geöffnet von Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 16 Uhr. Informationen unter Telefon 07309/425282 von 13 bis 14 Uhr.

