Attenhausen

vor 18 Min.

Attenhausen: Feldpostbriefe schildern den grausamen Krieg im Osten

Karl Schopper ist seit dem 9. Januar 1943 im Südabschnitt der Ostfront vermisst. Unser Bild zeigt ihn links in einer undatierten Aufnahme mit einem Kameraden.

Plus Thomas Mayer aus Attenhausen befasst sich intensiv mit seiner Familiengeschichte. Da ist ein tragischer Tod im Jahr 1943, der ihn immer wieder beschäftigt.

Von Peter Bauer

Thomas Mayer aus Attenhausen ist vielen als Krumbacher Standesbeamter und Wahlleiter bekannt. Er befasst sich privat auch mit seiner Familiengeschichte. Da ist ein tragischer Tod, der ihn immer wieder beschäftigt und ihn motiviert, in verschiedenen Internet-Plattformen und Staatsarchiven zu stöbern. Karl Schopper, der Onkel seines Vaters, ist seit Januar 1943 unweit von Stalingrad vermisst. Die Nachrichten, die er vor seinem Tod an seine Frau geschrieben hat, sind Dokumente des grausamen Kriegs an der Ostfront.

