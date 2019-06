Auch als Ältester bei Waldarbeits-Meisterschaft auf dem Treppchen

Plus Wolfgang Heidemann aus Erisweiler ist erneut deutscher Meister in den Disziplinen Baumfällung und Präzisionsschnitt. Sohn Frieder könnte sein Nachfolger werden und landete bei den Junioren weit vorn.

Er kann es (noch nicht) lassen. Seit 25 Jahren mischt Wolfgang Heidemann erfolgreich bei den bundes- und weltweit stattfindenden Turnieren der Waldarbeits-Meisterschaften mit. Jetzt wurde er in Hannover erneut deutscher Meister in den Einzeldisziplinen Baumfällung und Präzisionsschnitt sowie Dritter in der Gesamtwertung bei insgesamt 88 Konkurrenten. Was ihn besonders freut: Sein Sohn Frieder hat es ebenfalls schon in die deutsche Spitzengruppe geschafft und erreichte bei den Junioren einen beachtlichen neunten Platz. Dabei ist sich der Vater sicher: „Hätte er die letzten Monate mehr und intensiver trainiert, wäre er sicher weiter vorne gelandet.“

Das Sprichwort „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ gilt also für die Heidemanns im Wortsinn. Auch dem Vater fehlten durch die Schweinemast (im Stallgebäude wachsen zweimal im Jahr je 540 Tiere auf) und die Forstarbeiten mittels Prozessor wichtige Trainingseinheiten und so fuhr er praktisch nur als Begleitperson mit dem Sohn nach Hannover. Dort packte es ihn dann doch: „Der Ehrgeiz wuchs mit den ersten Resultaten und der Erkenntnis, dass ich mit 58 Jahren als ältester Teilnehmer noch gut mitmischen kann.“ Eine Besonderheit kam noch hinzu: „Genau vor 20 Jahren wurde ich ebenfalls in Hannover erstmals deutscher Meister in der Gesamtwertung.“

Inzwischen zieren das Hirschgeweih im Hausgang des Gutshofes rund 200 Bronze-, Silber- und Goldmedaillen, die sich Wolfgang Heidemann in den letzten 25 Jahren bei den bayerischen, deutschen und Weltmeisterschaften erobert hat. Seine wichtigsten Erfolge: dreimal bayerischer, zweimal deutscher und einmal Europameister. Fünfmal war er Mitglied des dreiköpfigen deutschen Teams bei Weltmeisterschaften, erreichte 2006 in Estland den dritten Platz in der Einzelwertung und 2008 den Sieg mit der Mannschaft – und dies gegen 30 andere Nationalteams.

Vor 20 Jahren siegte Heidemann wie diesmal in der Königsdisziplin Baumfällung

Von besonderer Bedeutung ist für ihn diesmal der Einzelsieg in der Baumfällung, die allgemein als Königsdisziplin des gesamten Wettbewerbs gilt. „Hier konnte ich meine langjährige Erfahrung einbringen, denn diesen Titel holte ich bereits 1999“, so seine Erkenntnis. Sein dritter Platz in der Gesamtwertung bedeutet für ihn, noch in diesem und nächsten Jahr weiter aktiv zu bleiben. Er ist automatisch Mitglied des deutschen Nationalteams und hat gute Chancen, sich für die nächste Weltmeisterschaft in Belgrad zu qualifizieren. Dazu er selbst: „Ich habe das gute Gefühl, noch mithalten zu können, und werde mein Bestes geben.“

Vielleicht ist der Mann aus Erisweiler bei der Welmeisterschaft in Belgrad dabei

Sieger gibt es bei diesen Wettbewerben in fünf Einzeldisziplinen: Sie beinhalten einen möglichst schnellen Kettenwechsel, dem der Präzisionsschnitt folgt, wobei von einem 35 Zentimeter starken Baum eine Scheibe abzusägen ist, ohne dass die Unterlage beschädigt wird. Der Kombinationsschnitt verlangt Trennschnitte von oben und unten, die sich in der Mitte millimetergenau treffen müssen. Für die Königsdisziplin Baumfällung wird für jeden Teilnehmer ein 35 bis 40 Zentimeter starker und 20 Meter hoher Mast aufgestellt, der beim Fallen zielgenau einen Stab in 15 Meter Entfernung treffen muss – und dies binnen drei Minuten. Letzte Aufgabe ist die Entastung eines künstlichen Baumes, von dem binnen 15 Sekunden insgesamt 30 Äste fehlerfrei abzusägen sind, wobei auch der saubere Abschnitt begutachtet wird. Bei dem „künstlichen Baum“ handelt es sich um einen entrindeten Stamm mit eingesetzten Ästen, sodass für jeden Teilnehmer die gleichen Voraussetzungen gegeben sind.

Wolfgang Heidemann will also noch einmal angreifen. Er will aber auch den jüngeren Wettbewerbern und hier natürlich besonders seinem Sohn Frieder, seine Erfahrung, das Wissen und das Gefühl weitergeben, dass sich der Einsatz lohnt und viel Spaß macht. Sein Fazit: „Dieses Hobby hat viel Freizeit und auch Geld gekostet und doch bin ich noch immer mit Begeisterung dabei.“

