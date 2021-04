Auch mit 90 Jahren hält er noch die Messe

Pfarrer Herbert Schuler konnte einen besonderen Geburtstag feiern

Vor zwei Jahren feierte Pfarrer Herbert Schuler aus Langenhaslach sein diamantenes Priesterjubiläum. Jetzt hat er wieder Grund zum Feiern. Der Kleriker wurde in diesen Tagen 90 Jahre alt. „Wir feiern aus diesem Grunde am Sonntag um 8.45 Uhr in der Pfarrkirche in Edelstetten einen Dankgottesdienst“, so Neuburgs Pfarrer Michael Kinzl.

Herbert Schuler wurde am 10. Mai 1959 in Dillingen zum Priester geweiht. Leidenschaftlich hilft der Jubilar noch heute in der Pfarreiengemeinschaft Neuburg aus und hält insbesondere in seiner Heimat Langenhaslach die Messe. Nach einem erfüllten Leben als Geistlicher kehrte er vor einigen Jahren im Ruhestand nach Langenhaslach, den Ort seiner Kindheit, zurück. 2002 erlitt er einen schweren Schlaganfall. Reden und schreiben war ihm daraufhin rund ein halbes Jahr nicht mehr möglich. Doch Schuler gab nicht auf, arbeitete an sich und lernte wieder sprechen. Zwei Jahre später stand er erneut am Altar und verkündete das Wort Gottes. Der Geistliche war Kaplan in Krumbach, Benefiziatvikar in Babenhausen, Militärpfarrer in Kaufbeuren und Priester in Füssen und Thannhausen. 2001 wurde er emeritiert. „Ich würde alles wieder so machen. Ich halte gerne eine Predigt und spreche gerne über die Bibel“, sagte er vor zwei Jahren anlässlich seines diamantenen Priesterjubiläums. Geprägt habe ihn vor allem die Zeit als Militärpfarrer. Über den Unter-richt hatte er einen engen Kontakt zu den Soldaten und kannte deren Probleme. Bis heute ist ihm seine Schwester Elisabeth eine wichtige Stütze. Ihren Worten nach ist der Geburtstagsjubilar ein gradliniger, pünktlicher und stets bei der Wahrheit bleibender Mensch. Den Dankgottesdienst wird neben den Pfarrern Kinzl und Schuler auch Wilhelm Atzkern mitzelebrieren.