07:00 Uhr

Auch ohne Wiesenbach: Deisenhausen hält an Kita-Neubau fest

Plus Die Gemeinde Deisenhausen will trotz aller Widrigkeiten an den Neubau-Plänen für eine Kita festhalten. Dafür wurden einige Bedenken ausgeräumt.

Von Emil Neuhäusler

Unter dem Thema „Weiteres Vorgehen in Sachen Kindergarten“ hatte Bürgermeister Bernd Langbauer den Gemeinderat Deisenhausen zu einer Sondersitzung eingeladen. Auslöser war, dass in der vorherigen Gemeinderatssitzung die Gemeinderäte aus Bleichen die im vorhergehenden Gemeinderat über einen Zeitraum von drei Jahren erarbeitete Entwurfsplanung für einen Neubau an der Grundschule Deisenhausen grundsätzlich infrage stellten. Nach einer sachlichen und von vielen Argumenten getragenen Auseinandersetzung blieb dann am Schluss – nach einem knappen Abstimmungsergebnis – doch alles beim Alten.

Sanierung des Kindergartens in Unterbleichen käme zu teuer

Der über 40 Jahre alte Kindergarten Maria Himmelfahrt in Unterbleichen ist ein kirchlich getragener Kindergarten in einer kommunalen Liegenschaft (alte Schule), erläuterte Bürgermeister Langbauer einleitend. Es besteht eine Betriebsgenehmigung für zweieinhalb Gruppen, die jüngsten Kinder dürfen ab einem Alter von zweieinhalb Jahren aufgenommen werden. Besucht werde die Einrichtung im Wesentlichen von Kindern aus Deisenhausen und Wiesenbach.

Schwermetalle im Trinkwasser des Gebäudes in Unterbleichen waren problematisch

Nachdem bei einer mikrobiologischen Trinkwasseruntersuchung 2017 Spuren von Schwermetall im Trinkwasser nachgewiesen wurden und auch brandschutztechnisch gravierende Mängel bestanden, waren sich Gemeinde, Kindergartenleitung und Elternbeirat über eine notwendige grundlegende Renovierung einig. Da nach einer Grobschätzung eine Sanierung gegenüber einem Neubau nur unwesentlich billiger gekommen wäre, einigte man sich auf einen Neubau neben der Grundschule in Deisenhausen. Da sich an diesem neben der Gemeinde Wiesenbach auch die Gemeinden Breitenthal und Ebershausen an der geplanten Kinderkrippe beteiligen wollten, wurde von Architekt Thomas Miller aus Krumbach ein Entwurf für drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen ausgearbeitet, der nach dem Austritt von Wiesenbach aus dem gemeinsamen Projekt auf zwei Kindergartengruppen reduziert wurde. Über 3,7 Millionen Euro wurden für die Realisierung dieses letzten Entwurfes geschätzt.

An Architekt Miller lag es dann, die Vorteile des Neubaus herauszustellen. Durch eine räumliche Aufteilung in Kinderkrippe, Zwischenzone mit Mehrzweck- und Verpflegungsraum sowie Kindergarten mit jeweils separaten Eingängen sei auch bei Epidemiezeiten wie Corona ein geregelter Kindergartenbetrieb möglich. Optimiert werde das Hygienekonzept durch den Bau eines separaten Bad/WC/Dusch/Wickel-Bereichs in jedem Gruppenraum. Ganz optimal könnten die Barrierefreiheit und der Brandschutz gelöst werden, da man von allen mit den Kindern genutzten Räumen ins Freie gelangen könne. Somit wäre es auch möglich, die Flure als Spielflure zu nutzen. Für größere Veranstaltungen könnten Mehrzweck- und Speisebereich mittels beweglicher Wände zu einem großen Saal vereinigt werden. Durch eine große Raumhöhe in den Gruppenzimmern gelingt die Realisierung eines zusätzlichen Wohlfühlbereichs für die Kinder in Galerien, welche mit innenläufigen Treppen erreichbar sind. Der Technikerraum, der einzige Kellerraum, darf auch als Lagerraum genutzt werden.

Eingewöhnung in der Kita: Welche Wege gibt es? 1 / 13 Zurück Vorwärts Das Berliner Modell Das ältere Modell zur Kita-Eingewöhnung hat sich wieder etabliert, seitdem mehr Kinder eine Krippe besuchen.

Phase 1: Die ersten zwei bis drei Tage gibt es keine Trennung. Elternteil und Kind kommen in die Gruppe, sie bleiben ein bis zwei Stunden, und gehen dann wieder.

Phase 2: Am dritten Tag versucht man, Eltern und Kind für fünf Minuten zu trennen. Es ist normal, wenn das Kind weint. Das Ziel: Den Erzieher*innen sollte es gelingen, eine Interaktion mit dem Kind aufzubauen und es zu beruhigen.

Phase 3: Gelingt Phase 2, wird die Trennung immer weiter ausgebaut. Ob eine halbe oder eine ganze Stunde, hängt individuell vom einzelnen Kind ab. Die Trennung sollte nicht solange hinausgezögert werden, bis das Kind Hunger hat oder müde ist. Holt der begleitende Elternteil das Kind ab, sollten beide gleich gehen.

Phase 4: Die Zeit, in der das Kind ohne Elternteil in der Kita ist, wird immer länger. Die Erzieher * innen berichten den Eltern, wie der Fortschritt ist. Am Ende der ersten Woche kann das Kind ein bis zwei Stunden allein sein, manchmal sogar schon mit Mittagessen.

Phase 5: In der zweiten Woche sollten Freitag und Montag gleich ablaufen, also keine Verlängerung der Betreuung. In der Mitte der zweiten Woche probiert man meistens das Schlafen aus. Und am Ende der zweiten Woche sind die meisten Kinder dann die ganze Buchungszeit alleine in der Kita. Die Eltern kommen nur noch zum Bringen und Holen.

Das Münchner Modell: Ist die bekannteste Alternative zum Berliner Modell.

Hier sind Eltern und Kind vor der Trennung wesentlich länger zusammen als im Berliner Modell.

Eltern und Kind werden während der ersten Woche nicht getrennt.

Das Kind ist nicht, wie im Berliner Modell, grundsätzlich nach 14 Tagen eingewöhnt.

Das Modell beginnt schon mit einer Schnupperwoche. Dann suchen sich die Kinder selbst eine Bezugsperson unter den Erzieher*innen aus. Nach vier bis fünf Wochen haben sie sich nach diesem Modell eingewöhnt.

Für die Kitas ist dieses Modell organisatorisch schwieriger umzusetzen und teurer.

Fazit: Die meisten Krippen mischen die beiden Modelle. Wichtig für Expertin Kowatsch ist, dass die Krippe überhaupt einem Modell folgt.

Kindergartenleiterin Dreier plädiert für Neubau in Deisenhausen

Das Thema Sanierung des bestehenden Kindergartens spielte in der Schlussabstimmung keine Rolle mehr, nachdem Gemeinderätin und Kindergartenleiterin Jennifer Dreier ihr engagiertes Statement für einen Neubau abgegeben hatte. Aus Sicht der Kindergartenleitung mache die Sanierung in Unterbleichen keinen Sinn. Das Gebäude sei nicht mehr zeitgemäß und behindere, bedingt vor allem durch die drei Stockwerke, die Zusammenarbeit zwischen den Gruppen und Erzieherinnen und erschwere die pädagogische Arbeit. Mit der Sanierung hatte sich vor allem Gemeinderat Martin Konrad auseinandergesetzt. Der Neubaubeschluss, erinnerte er sich, sei vor allem zustande gekommen, weil die Sanierungskosten angeblich 80 oder mehr Prozent der Neubaukosten ausmachen, was entscheidend für die Regierung zur Favorisierung des Neubaus gewesen sei. Konrad sagte wörtlich, er zweifle an den für die Sanierung geschätzten Zahlen. So seien zum Beispiel bei der damaligen Beratung im Gemeinderat bei der Sanierungsschätzung die Kosten für die Gestaltung der Außenanlagen angesetzt worden, aber nicht beim Neubau.

Bereits zu Sitzungsbeginn hatte Gemeinderat Johann Meichelböck als ältestes Ratsmitglied darauf hingewiesen, dass es den Bleicher Gemeinderäten nicht darum gehe Misstrauen zwischen Bleichen und Deisenhausen zu säen und auch nicht um einen Konflikt Bleichen gegen Deisenhausen, sondern allein um die Aufarbeitung von Bedenken. Im Übrigen, so Gemeinderat Martin Wenninger im Laufe des Abends, wären auch die Grundschullehrer „nicht glücklich“ über die Lösung.

Was kostet der Neubau in Deisenhausen?

Die Art der Bedenken zeigte dann 2. Bürgermeister Hubert Ruf auf. Einer der wichtigsten Einwände war, dass der preisgekrönte Schulgarten „Arche Noah“, der bisher von den Eltern gehegt und gepflegt worden sei, der Baumaßnahme zum Opfer falle. Dazu konterten die Gemeinderätin Dreier und Gemeinderätin Melanie Thalhofer. Vor Jahren sei dieser Schulgarten „richtig schön“ gewesen. Selbst Meichelböck musste zugeben, dass dies auf den heutigen Zustand nicht mehr zutreffe. Dass immer wieder auf die vorbildliche Elternarbeit im Schulgarten hingewiesen werde, nannte Dreier „Lobhudelei“, da diese von den Eltern schon lange nicht mehr als freiwillige Sache gesehen werde.

Gemeinderat Konrad bewies dann, dass neben den Baukosten des Neubaus, die momentan auf rund 3,7 Millionen Euro geschätzt werden, noch weitere Kosten für Erschließung, Gartengestaltung, Vermessung oder Einrichtung dazu kämen. Ehrlichkeitshalber müsse dies den anderen am Bau beteiligten Gemeinden gesagt werden. Bürgermeister Langbauer sicherte zu, nach einem positiven Beschluss im Gemeinderat und einer genaueren Kostenschätzung mit diesen natürlich die neue Situation zu beraten.

Gemeinderat Deisenhausen bestätigt Beschluss

Den Einwand, dass die Schule wegen des Kindergartenbaus nicht mehr erweitert werden könne, entkräftete Architekt Miller durch Aufzeigen von Alternativen. Die Möglichkeit, dass sich Kindergarten und Schule gegenseitig behinderten, wurde nicht ganz verworfen, sei aber auf keinen Fall so gravierend, dass sie einem benachbarten Bau entgegenstünden. Im Gegenteil, meinte Gemeinderätin Thalhofer, sehe sie die Chance einer guten Kooperation zwischen beiden, und den Kindergartenkindern werde sicher die Umgewöhnung an die benachbarte Schule leichter fallen. Vermutet wurde zudem, dass Breitenthal und Ebershausen beim Bau der Kinderkrippe in Unterbleichen aus dem gemeinsamen Projekt aussteigen würden.

Der Antrag der Bleicher Gemeinderäte, vorgetragen von Martin Konrad, trotz allem Für und Wider einen neuen Standort zu suchen, wurde mit fünf zu sieben Stimmen abgelehnt, gleichzeitig wurde mit der gleichen Stimmenzahl der bestehende Beschluss des alten Gemeinderates bestätigt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen