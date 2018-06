vor 2 Min.

Auf den Spuren des verstorbenen Vaters

Totengedenken am Alpenblick (von links): Helmut Winter, Haio Riewe, Siegfried Seitz, Thorsten Sandkuhl.

40 Jahre nachdem ein Hubschrauberpilot bei Thannhausen tödlich verunglückte, steht der Sohn am Unfallort.

Jüngst kam es zu einem bewegenden Treffen am Gedenkstein für die drei am 27. Juni 1967 tödlich verunglückten Bundeswehrsoldaten am Alpenblick. Der Sohn des damaligen Hubschrauberpiloten Wolfgang Czerenski, Haio Riewe, legte zusammen mit Vertretern der Kameradschaft ehemaliger Soldaten eine Schale nieder. Darüber hinaus hatte er die Gelegenheit, vor Ort mit Siegfried Seitz, dem wahrscheinlich letzten noch lebenden Augenzeugen des Unglücks, zu sprechen.

Wie Augenzeugen berichteten, stürzte der Hubschrauber vom Heeresfliegerbataillon 200 aus Laupheim nach einer Zwischenlandung auf einem Weizenfeld bei Thannhausen ab. Wie ein Stein sei die Maschine vom Himmel gefallen und habe sofort Feuer gefangen. Dies berichtete seinerzeit der damals 24-jährige Landwirt Seitz, der in der Nähe der Unglücksstelle war und vergeblich versuchte, die Soldaten aus dem brennenden Wrack zu befreien. Seitz erlitt schwere Brandverletzungen, doch sein großer persönlicher Einsatz blieb vergeblich. 400 Liter Benzin gingen in Flammen auf. Teile des total zertrümmerten und völlig ausgebrannten Hubschraubers lagen in einem Umkreis von 100 Metern verstreut herum. Der Sohn des verunglückten Piloten war damals gerade einmal 4 Monate alt.

Die Kameradschaft ehemaliger Soldaten Thannhausen hatte den Gedenkstein 2007 anlässlich des 40. Jahrestages des Unglücks aufgestellt und feierlich eingeweiht. Im Jahr 2008 wurde der Stein durch Vandalismus mutwillig zerstört. Der Artikel in unserer Zeitung über den Vorfall war Ausgangspunkt für den Besuch Riewes. Im Zuge seiner Recherchen über seinen verstorbenen Vater stieß er im Internet zufälligerweise auf diesen alten Zeitungsartikel und nahm Kontakt zur Kameradschaft ehemaliger Soldaten in Thannhausen auf.

Bei dem Treffen am Alpenblick konnte Riewe sowohl von Siegfried Seitz als auch aus dem Archiv der Soldaten noch weitere Informationen zu dem Vorfall bekommen. Im Gegenzug war es für alle Anwesenden bewegend, mehr über den damals verunglückten Menschen zu erfahren und somit mehr als nur den Namen auf dem Gedenkstein zu lesen. (zg)

