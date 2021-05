vor 19 Min.

Auf der Suche nach Maria in Krumbach im Marienmonat Mai

Plus Wo überall sind in Krumbach Mariendarstellungen zu finden? Mesner Gerhard Heinisch von der Pfarrei St. Michael hat 31 aufgespürt und eine besondere Idee.

Von Monika Leopold-Miller

Ein ganz besonderes Rätsel hat sich Gerhard Heinisch, Mesner der Pfarrei St. Michael in Krumbach, ausgedacht. Ab 1. Mai wird er jeden Tag auf der Homepage der Pfarrei eine andere Mariendarstellung aus Krumbach vorstellen. „Für uns Katholiken ist der Mai der Marienmonat. Ich war in der Stadt unterwegs und habe tatsächlich 31 verschiedene Mariendarstellungen gefunden. Alle frei zugänglich am Haus, am Waldrand oder in einer Kapelle oder Kirche. Maria als einfache Mutter mit Kind oder als Königin, als Fürsprecherin oder leidende Mutter mit ihrem toten Sohn im Schoß.

