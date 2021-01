vor 14 Min.

Auf einer Krumbacher Kreuzung krachte es

In den letzten Tagen kam es in Krumbach und Umgebung zu mehreren Unfällen (Symbolbild).

Wie es auf der Kreuzung der Südstraße mit der Mindelheimer Straße zu einem Unfall kam. Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Am Freitag, gegen 17.25 Uhr kam es an der Kreuzung Mindelheimer Straße/Südstraße in Krumbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Pkw Fahrer hat laut Polizei an der Kreuzung einen von rechts kommenden Pkw übersehen und dadurch kann es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde die Fahrerin des anderen Pkws leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4500 Euro.

9000 Euro Schaden:

Am Freitag, gegen 12 Uhr kam es in Niederraunau zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Pkw Fahrerin fuhr auf der Krumbacher Straße in Richtung Allgäuer Straße. An der Kreuzung hat sie laut Polizei einen vorfahrtsberechtigen Pkw übersehen und es kam zur Kollision. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Leicht verletzt:

Am Samstag, gegen 12.45 Uhr kam es im Ortsteil Gaismarkt zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Fahrer eines Kleintransporters auf der Durchgangsstraße über die Fahrbahnmitte und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, dessen Fahrerin dabei leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von circa 18000 Euro. Zu Räumungs- und Säuberungsarbeiten an der Unfallstelle sowie zur Verkehrsumleitung waren die Feuerwehren Winzer und Niederraunau im Einsatz. (zg)

