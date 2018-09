vor 39 Min.

Auffahrunfall in Attenhausen

Ein 18-jähriger Rollerfahrer wird leicht verletzt.

Am Freitag, um 7 Uhr kam es in der Hofstraße in Attenhausen laut Polizei zu einem Auffahrunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Der auffahrende 18-jährige Rollerfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 550 Euro. (zg)

