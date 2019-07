vor 22 Min.

Auffahrunfall in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach

Einen Auffahrunfall gab es in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach.

Gekracht hat es im Krumbacher Süden. Eine Autofahrerin hat die Bremse nicht schnell genug gefunden.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montag, kurz nach Mittag in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Autofahrerin aufgrund eines abbiegenden Fahrzeuges stark abbremsen müssen. Der nachfolgende Wagen fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf, wobei beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. (adö)

