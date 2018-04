vor 22 Min.

Aus großen Fußstapfen heraus neue Wege beschreiten

Werner Gryksa ist viel in der Welt herumgekommen, ehe er sich als Vorsitzender des Musikvereins sich seiner Wurzeln besann.

Von Gertrud Adlassnig

Werner Gryksa ist in der Welt zuhause, aber daheim, so zeigt sich, ist er in Thannhausen. Dahin will er sich künftig stärker orientieren, obwohl sich der promovierte Luft- und Raumfahrttechniker immer wieder als Dozent an der TU in Graz aufhält und als selbstständiger Geschäftsmann rund um die Welt aktiv ist. Nach Thannhausen kommt er nun nicht mehr allein aus familiären Gründen. Die Musikvereinigung, der er über viele Jahrzehnte die Treue gehalten hat, hat ihn zurückgeholt, als ihren Vorsitzenden. Dass er seinen Wohnsitz in Altomünster hat, stört sie nicht. Gryksa war 38 Jahre als Trompeter aktiv, musste dann aber aus beruflichen Gründen aussteigen. Dennoch traut der Verein dem weltgewandten Geschäftsmann, Wissenschaftler und leidenschaftlichen Musiker zu, die Nachfolge von Franz Jäckle anzutreten. „Das sind große Fußstapfen, in die ich da trete,“ sagt Gryksa. „Franz Jäckle hat sich in einer schwierigen Zeit zur Verfügung gestellt und den Verein wieder stabilisiert.“

Der neue Vorsitzende hat den Werdegang des Vereins stets mitverfolgt

Die Musikvereinigung Thannhausen hat bewegte Zeiten hinter sich, die der neue Vorsitzende genau verfolgt hat. „Der Bau des einzigartigen Musikerheims mit seiner herrlichen Akustik war von nicht vorhersehbaren Umständen begleitet. Doch heute können wir rundum stolz sein. Hätten nicht mutige Leute das Werk damals in Angriff genommen, es wäre später nicht mehr zustande gekommen.“ Werner Gryksa geht stolz durch die Räume des Thannhauser Musikerheims. Dort gibt es neben dem kleinen Übungs- und Konzertsaal zahlreiche Übungsräume für den Einzelunterricht. „Wir haben derzeit rund hundert Schüler, der Nachwuchs ist unser Potenzial.“ Gryksa möchte die Jugendarbeit weiter ausbauen, an alte, gute Zeiten in seiner Jugend anknüpfen. „Die Jahre in der Jugendkapelle waren herrlich. Die vielen Ausflüge und Fahrten, die Kameradschaft, die sich dabei entwickelt hat. Dieses Gefühl der Verbundenheit und Freundschaft kann ein Leben lang halten.“ Das will er wiederbeleben, und dazu gehört auch eine Jugendkapelle, wie sie in Thannhausen lange bestand, sich dann aber unter unglücklichen Umständen aufgelöst hatte. Die Nachwuchsarbeit steht für Gryksa im Fokus seiner neuen Tätigkeit. Er möchte den jungen Musikern vermitteln, wie wichtig es ist, nicht aufzugeben, auch mal die Zähne zusammen zu beißen und weiterzumachen, auch wenn es momentan schwer fällt. Denn, „was man als Musiker gibt, kommt hundertfach zurück.“ Er selbst hat es in seinem bewegten Leben immer wieder erlebt. Während der Studentenzeit in München, als er in den unterschiedlichsten Formationen spielte, jazzte und sich spontan immer wieder mit anderen Musikern zusammentat. Später dann, während der Arbeit an der Promotion in den USA fand er über die Musik Kontakte außerhalb seines Forschungsgebietes. In seinem Wohnort in West Virginia gab es ein wöchentliches Oktoberfest mit Blasmusik. Da war er natürlich dabei, als einziger Deutscher, und hat neue Freunde gewonnen. „Musik verbindet über Sprachen und Kulturen hinweg. Wer Musik macht bleibt überdies jung und fit,“ weiß der 62-Jährige aus wissenschaftlichen Untersuchungen. Das heißt aber noch nicht, dass Gryksa in der Musikvereinigung wieder zur Trompete greifen wird. „Das konnte ich mir echt nicht vorstellen, dass die inzwischen ein Niveau erreicht haben, das phänomenal ist. Da muss ich schon lange üben und Einzelunterricht nehmen, um in dieser Kapelle mitspielen zu können.“ Gerne zeigt der neue Vereinsvorsitzende die Auszeichnungen, die die Musiker immer wieder erhalten. Demnächst werden sie als Sieger des Bezirks zu einem Wettbewerb nach Ingolstadt reisen.

Nachwuchsarbeit kostet auch Geld

Um diese hohe Niveau zu halten, ja vielleicht noch weiter zu steigern, sollen Qualifikationen für alle Musiker forciert werden. Und weil ein Top-Orchester Nachwuchs braucht, möglichst aus den eigenen Reihen, auch wenn die Altersstruktur derzeit sehr günstig ist, muss die Jugendarbeit mit dem Ziel Jugendkapelle vorangetrieben werden, schließt Gryksa den Kreis. „In der können die jungen Musiker aber erst spielen, wenn sie einige Jahre Unterricht hinter sich gebracht haben. Dann ist das Nachwuchsorchester das Sprungbrett in die große Kapelle. In der Jugendkapelle können die Musiker Auftrittserfahrung sammeln, das Zusammenspiel üben und die Freude kennen lernen, die es macht, andere mit Musik zu beglücken.“ Allerdings, räumt Werner Gryksa ein, dürfe man die jungen Leute nicht zu sehr in die Pflicht nehmen. „Wir waren damals in den 60-er Jahren jedes Wochenende unterwegs. Das ist für die heutige Generation zu viel. Wir müssen einen gesunden Mittelweg finden.“

Doch Nachwuchsarbeit kostet auch Geld und die Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge reichen nicht aus. Deshalb gilt Gryksas Aufmerksamkeit auch den Finanzen des Vereins. Er hat mit seinem Vorstandsteam bereits verschiedene Ideen angedacht, die die finanzielle Lage des Vereins verbessern könnten. „Wir wollen künftig auch mal etwas weniger anspruchsvolle Musik präsentieren, in Biergärten auftreten und auf Volksfesten mitmachen. Das bringt Geld in die Vereinskasse,“ erklärt der neue Vorsitzende und weiß, dass diese Aufgabe nicht allen schmecken wird. „Wir haben hervorragende konzertante Musiker, aber wir müssen auch an den Verein denken, da müssen Kompromisse gemacht werden.“

Und dann gibt es natürlich die Sponsoren. Als selbstständiger Geschäftsmann und gebürtiger Thannhauser kennt er zahlreiche Unternehmen und hofft, auf Verständnis zu stoßen. Schon jetzt wird der Verein durch Spenden unterstützt. Doch Gryksa will nicht nur Firmen um Unterstützung bitten. Die Musikvereinigung zählt bezogen auf die Einwohnerzahl relativ wenige Mitglieder. Auch daran soll der Vorstand künftig arbeiten. „Die Musikvereinigung ist ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. Unser Orchester ist da, wenn ein Kirchenzug ansteht, unsere Musikanten spielen auf, wenn gefeiert wird in der Stadt. Wir bilden ihre Kinder aus. Wir wollen daran arbeiten, dass sich die Thannhauser mehr mit ihrem Verein identifizieren, ihn besser kennen und wertschätzen. Deshalb machen wir auch immer bei Kult um 8 mit und planen, uns mehr in der Öffentlichkeit zu präsentieren, vielleicht in kleineren Ensembles im wunderschönen Musikerheim oder auf dem Platz davor, direkt an der Mindel.“

