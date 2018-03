vor 54 Min.

Ausblick und Rückblick beim Obst- und Gartenbauverein

Außerdem stehen in Edenhausen Ehrungen auf dem Programm.

Bei der Generalversammlung ließ der Obst- und Gartenbauverein Edenhausen das Vereinsjahr 2017 Revue passieren. Erfreulich ist der Beitritt von vier neuen Gartenfreunden, hieß es. Damit erhöhte sich der Mitgliederstand auf aktuell 145.

Fester Bestandteil im Jahresablauf ist das Vatertagsfest mit Maiwanderung. Traditionell wurden auch die Girlanden für den Maibaum gebunden, der Konzertsaal des Musikvereins Edenhausen geschmückt und die Nikolausfeier organisiert. Im Oktober war der Gartenbauverein Veranstalter des Weinfestes im Feuerwehrhaus. Die Gartenfreunde organisierten eine Führung in der Firma Zott in Ustersbach.

Arbeitsintensiv war die Betreuung und Sauberhaltung des Kompostplatzes. Immer wieder wird nicht kompostierbares Material wie Baumschnitt und Steine abgelagert und muss von Hand aussortiert werden. Vorsitzender Florian Fetschele appellierte an die Vernunft der Anlieferer.

Kassiererin Elisabeth Drexel konnte eine solide Finanzlage präsentieren, sodass die Entlastung einstimmig erteilt wurde.

Für 25-jährige Mitgliedschaft im Obst- und Gartenbauverein wurde Katharina Waigel mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Marianne Egger erhielt die Ehrung für 15-jährige Mitgliedschaft. In seinem Ausblick auf das Vereinsjahr gab Florian Fetschele verschiedene Termine bekannt. So findet am 10. Mai wieder das Vatertagsfest mit Wanderung statt. (pm)

