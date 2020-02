17:00 Uhr

Ausstellung zeigt die Geheimnisse der Krumbacher Kirche St. Michael

Die Ausstellung „Fotografien und verborgene Geschichten um St. Michael“ wurde in der Krumbacher Sparkasse eröffnet.

Von Thomas Niedermair

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ Die Richtigkeit dieser Aussage, mit der Stadtpfarrer Josef Baur sein Grußwort zur Eröffnung der Ausstellung „Fotografien und verborgene Geschichten um St. Michael“ einleitete, lässt sich jetzt in der Sparkasse in Krumbach überprüfen. Allerdings können, wie bei der Vernissage gleichfalls festzustellen war, selbst die aussagekräftigsten Fotografien durch bilderklärende Texte und interessante Hintergrundberichte durchaus noch eine zusätzliche Qualität entfalten. Das wirkungsvolle Zusammenspiel von Bild und Wort kann bis 27. März in der Sparkasse begutachtet werden.

Zu sehen sind hauptsächlich Bilder aus dem von der Pfarrei St. Michael herausgebrachten Kirchenkalender 2020 („St. Michaels vergessene Geschichten“), aber auch weitere große und kleinformatige Fotos mit Bezug zur Krumbacher Stadtgeschichte, wie etwa vom Winterfest der Schlorper auf dem Marktplatz. Die oft aus ungewöhnlichem Blickwinkel aufgenommenen Bilder zeigen beispielsweise St. Michael, seine Glocken, seine Pietà, seinen Traghimmel, die Mühlkapelle und das alte Rathaus. Sie wurden - bis auf Sascha Schäfers nächtliche Luftaufnahme Krumbachs und Richard Harlachers Foto der Kirche in originaler Farbgebung – von Andreas Keilholz gemacht, der als Initiator und Projektleiter maßgeblich sowohl am Entstehen des Kalenders als auch am Zustandekommen der Ausstellung in der Sparkasse beteiligt war.

Gespräche wurden in Bilder umgesetzt

Dank der Zusammenarbeit mit Pfarrer Josef Baur, Mesner Gerhard Heinisch, Kirchenmusiker Michael Dolp, Lektor und Kommunionhelfer Wolfgang Schiersner, Architekt Konrad Kling und Mühlkapellenpfleger Georg Hofmeister, die als Autoren aufschlussreiche Texte beisteuerten, „sieht man jetzt an dem Fotokalender und heute im Rahmen dieser Ausstellung, was dabei herauskommen kann, wenn man miteinander spricht“, teilte Andreas Keilholz mit.

In Krumbach aufgewachsen

Der Fotograf ist in Krumbach aufgewachsen und heute als Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Stadtjugendring Augsburg tätig. Für ein gutes Bild sei es wichtig, dass es eine Geschichte zu erzählen habe. „Unsere schöne Stadt hat wahrlich viele Schätze zu bieten“, betonte Andreas Keilholz und dankte allen, die an der Realisierung dieses Projekts beteiligt waren, besonders den Textautoren „mit ihren jeweils unterschiedlichen Perspektiven“, aber auch den Lektoren Dr. Heinrich Lindenmayr und Hans Voh sowie – für die finanzielle Unterstützung – der Sparkasse Günzburg-Krumbach, Bürgermeister Hubert Fischer und Hans Müller (Kupferschmied).

„Der Kalender ist durch die Zusammenarbeit vieler Mitwirkender entstanden; die heute eröffnete Ausstellung ist ein schöner Anlass, Menschen einzuladen, hierher zu kommen“, zeigte sich auch Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Günzburg-Krumbach, über das rege Interesse an der Vernissage erfreut. „Ausdrucksstarke Fotos wurden mit aussagekräftigen Texten verbunden“, meinte Pfarrer Baur, der unter den Gästen auch seinen Amtskollegen Andreas Demel (Primiz in Krumbach im Juli 2009) begrüßen konnte. Selbst in unserer digital geprägten Welt sei ein Kalender auf Papier immer noch etwas Besonderes. Kalender und Ausstellung mit ihren eindrucksvollen Bildern könnten dazu beitragen, dass sich mit Kirche vielleicht mehr verbinde als das, was man auf den ersten Blick sehen könne.

Interessante Details über Krumbacher Reliquie

Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer lud in seinem Grußwort dazu ein, die Kirche St. Michael nicht nur vom technischen Standpunkt her als ein Gebäude aus Steinen und Mauerwerk wahrzunehmen, sondern „auch die Geschichten, die hinter den Mauern stecken, zu sehen“. Manches bislang unbekannte Detail über das Gotteshaus und sein Umfeld sei hier zu erfahren, vor allem aber gehe es „um Menschen und ihre Geschichten, die hier dokumentiert werden und auch nach Ablauf des Jahres noch wirken“.

Im Anschluss erfolgte die offizielle Eröffnung der Ausstellung mit Sektempfang und Buffet. Für eine angemessen stilvolle Musikbegleitung war die aus Alfons Baader (Klavier) und Christian Heinz (Klarinette, Saxofon) bestehende Band Espresso ein jederzeit sicherer Garant. Interessante Details, etwa zur Krumbacher „Valentins“-Reliquie, die man nicht dem berühmten Heiligen, sondern wohl einem unbekannten „Katakomben-Christen“ aus Rom zuordnen könne, waren von Mesner Gerhard Heinisch zu erfahren.

Architekt Konrad Kling erzählte Aufschlussreiches über die Schwierigkeiten bei der Sanierung der Mühlkapelle und über die diffizile Entscheidung, statt der ursprünglichen hellgrauen Farbgebung der Michaelskirche die bereits vorhandene und bei der Mehrheit der Bevölkerung beliebtere rote Version beizubehalten. Dass sich nicht das historisch plausible Grau, sondern das vertraute Rot durchsetzen konnte, sei aber richtig gewesen, denn „der Friede in der Bevölkerung ist höchstes Gut und hat immer Vorrang“.

