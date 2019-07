vor 4 Min.

Auto auf Freibad-Parkplatz angefahren und geflohen

Am Sonntag hat ein Unbekannter ein Auto auf dem Parkplatz des Krumbacher Freibads angefahren. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro.

Am Sonntag gegen 12 Uhr parkte ein 31-jähriger Autofahrer seinen silberfarbenen BMW auf dem Parkplatz des Freibades in der Raunauer Straße in Krumbach. Als er gegen 17.20 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass die vordere Beifahrertür eingedellt und zerkratzt war. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt. Von dem Verursacher des Schadens ist bisher nichts bekannt, weshalb die Polizei Krumbach bittet, in diesem Zusammenhang getätigte Beobachtungen unter der Telefonnummer 08282/905-0 mitzuteilen. (zg)

