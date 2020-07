12:10 Uhr

Auto brennt auf Parkplatz von Thannhauser Fitnessstudio aus

Plus Am Mittwochabend hat ein Auto auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Thannhausen Feuer gefangen. Der Besitzer versuchte noch, das Fahrzeug selbst zu löschen.

Von Alexander Sing

Einen Feuerwehreinsatz löste am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr ein Autobrand auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios im Norden Thannhausens aus. Der Fahrer war laut Polizei dort, um Sport zu machen, als schon wenige Minuten nach seiner Ankunft das Auto Feuer fing.

Es gelang dem Fahrer mit Hilfe weiterer noch, das Auto aus der Parklücke herauszuschieben. Doch eigene Löschversuche mit einem Pulverlöscher führten laut Polizei nicht zum Erfolg. Als die Feuerwehr Thannhausen mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften anrückte, stand der zwölf Jahre alte Renault Mégane bereits in Vollbrand. Der Atemschutztrupp der Feuerwehr bekam den Brand aber schnell unter Kontrolle.

Autobrand in Thannhausen: Polizei geht von technischem Defekt aus

Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat. Vermutlich habe sich das Feuer vom Motorraum her ausgebreitet. Das Fahrzeug ist komplett ausgebrannt. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro.

