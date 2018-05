16:21 Uhr

Auto brennt aus

Fahrer kann sich durch den beherzten Einsatz des Vorausfahrenden retten. Was die Polizei sonst noch zu tun hatte.

Von Annegret Döring

Zu einer überaus brenzligen Situation ist es am späten Freitagabend in Krumbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer gegen 23 Uhr auf der Raunauer Straße unterwegs. Auf Höhe des Freibades bemerkte er bei dem ihm nachfolgenden Pkw Feuer im Frontbereich. Da der Fahrer dieses Fahrzeugs dies offensichtlich selber noch nicht bemerkt hatte, veranlasste er ihn mittels Warnblinklicht und Abbremsen seines eigenen Wagens zum Anhalten. Bevor das Fahrzeug kurz darauf komplett in Flammen aufging, konnte der Fahrer die Karosse unverletzt verlassen. Das Fahrzeug stand dann beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand. Krumbacher Feuerwehrleute löschten es unter Atemschutz ab (rechtes Bild). Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 9000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen, so die Polizei.

Frau übersieht beim Ausparken Fußgängerin

Übersehen hat eine 28-jährige Autofahrerin beim Rückwärtsausparken eine hinter dem Fahrzeug gehende Fußgängerin am späten Freitagnachmittag in Thannhausen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bürgermeister-Raab-Straße stieß das Auto daher gegen die 53-jährige Frau. Die leicht Verletzte wurde nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus Krumbach gebracht.

Angestellte stiehlt Geld aus der Ladenkasse

Da staunte die Geschäftsführerin nicht schlecht: Am Samstag ist eine Ladenangestellte von ihr in Thannhausen um 13 Uhr dabei ertappt worden, wie sie aus der Ladenkasse 100 Euro entwendet hat. Dabei stellte sich nach Angaben der Polizei außerdem heraus, dass die Verkäuferin auch weitere Gelddiebstähle (insgesamt 2000 Euro) in einer Filiale der in Mindelheim begangen hat.

Mercedes wird auf Parkplatz angefahren

Von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden ist ein Mercedes Citan an der rechten Seite in Ziemetshausen. Der Firmenwagen war laut Polizei zwischen dem Abend des 16. Mai bis zum Morgen des 17. Mai im Hof der Schulstraße 2. Die Polizei konnte Fremdlack vom Verursacherfahrzeug feststellen. Die Schadenshöhe liegt bei rund 500 Euro. Wer sachdienliche Angaben hierzu machen kann, den bittet die Polizei, sich bei ihr unter Telefon 08282/ 905-0 zu melden.

Themen Folgen