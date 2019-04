vor 40 Min.

Auto in Oberrohr brennt völlig aus

Völlig ausgebrannt ist ein Auto am Dienstagnachmittag in Oberrohr. Die Fahrerin hatte Glück. Sie hat sofort angehalten, als sie Rauch im Motorraum bemerkte.

Am Dienstagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Oberrohr zum Vollbrand eines Pkws. Die 59-jährige Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie hat am rechten Fahrbahnrand angehalten und ist ausgestiegen, als sie die Rauchentwicklung im Motorraum bemerkte. Einheiten der hinzugezogenen Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand ab. Für die Löscharbeiten und das Reinigen der Fahrbahn musste die Straße für eine halbe Stunde vollständig gesperrt werden. Neben dem ausgebrannten Pkw entstanden auch Sachschäden am Fahrbahnbelag und am Gehweg. Die Schadenssumme wird von der Polizei auf über 10 000 Euro geschätzt. (pm)

Themen Folgen