vor 46 Min.

Auto überschlägt sich

Drei Menschen sind bei einem Unfall am Montagmittag verletzt worden.

Von Annegret Döring

Nur noch Schrottwert hat der Wagen eines 19-jährigen Fahranfängers, der sich bei einem Unfall bei Waltenhausen am Montag überschlagen hat. Dabei wurden außerdem drei junge Leute verletzt. Die Polizei berichtet, dass der junge Mann am Montag gegen 12.30 Uhr mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Aletshausen unterwegs war. Im dortigen Waldgebiet verlor der Fahrer dann aufgrund der starken Glätte und der laut Polizei nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schleudern geriet. Anschließend überschlug sich der Wagen an einem Erdwall und blieb schließlich auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 15 und 14 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr Aletshausen sicherte die Unfallstelle ab, so die Polizei.

