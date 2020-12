13:15 Uhr

Auto wird bei Unfall in Münsterhausen gegen Hauswand geschoben

Zu einem Unfall ist es am Montag in Münsterhausen gekommen.

Ein 68-Jähriger ist am Montag in Münsterhausen ungebremst in eine Kreuzung gefahren - das hatte böse Folgen.

Eine leicht verletzte Person und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag in Münsterhausen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 68-Jähriger mit seinem Auto gegen 13.15 Uhr die Kreuzung an der Hauptstraße, von der Häuserhofer Straße kommend, überqueren. Hierbei fuhr er ungebremst in die Kreuzung ein.

10.000 Euro Schaden bei Unfall in Münsterhausen

Ein vorfahrtsberechtigter weiterer Autofahrer, der in Richtung Burtenbach unterwegs war, konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er fuhr in die Fahrerseite des Einfahrenden, sodass dessen Wagen noch gegen eine Hauswand geschoben wurde.

Zur Verkehrsregelung war die Feuerwehr Münsterhausen eingesetzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (zg)

