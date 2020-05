19:32 Uhr

Autofahrerin wartet nicht an Kreuzung - Unfall

Am Samstag ist es gegen 10.45 Uhr, an der Kreuzung der Fritz-Kieniger-Straße und der Sudentenstraße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen, wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8500 Euro entstanden ist. Dies berichtet die Polizei. Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin befuhr demnach die Fritz-Kieninger-Straße und wollte an der genannten Kreuzung die aus ihrer Sicht nach rechts abknickende Vorfahrtsstraße geradeaus in Richtung Ringeisenstraße überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto die Sudetenstraße und wollte die aus seiner Sicht nach links abknickende Vorfahrtsstraße ebenfalls geradeaus in Richtung Bayersrieder Straße verlassen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die 24-jährige Frau gegenüber dem 54-jährigen Mann als sogenannte „unechte Linksabbiegerin“ an der abknickenden Vorfahrtsstraße wartepflichtig gewesen wäre, so die Polizei. (zg)

