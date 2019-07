vor 20 Min.

Autofahrerin will nach Unfall in Neuburg flüchten

Der Unfallgegner hinderte sie am Abhauen bis die Polizei kam. Wie er das machte.

Einen Unfall beim Rückwärtsfahren aus Neuburg/Kammel meldet die Polizeiinspektion Krumbach in ihrem Bericht. Demnach fuhr am Samstagmorgen gegen 9 Uhr eine 30-Jährige mit ihrem Opel rückwärts gegen ein anderes Auto. Nach einem kurzen Gespräch mit dem 33-jährigen Unfallgeschädigten versuchte die 30-Jährige zu flüchten, als sie merkte, dass der Unfallgegner die Polizei benachrichtigen will. Der Geschädigte konnte die Unfallverursacherin aber an der Flucht hindern, indem er ihren Fahrzeugschlüssel abzog. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeiwache Krumbach konnten sämtliche Beteiligte an der Unfallstelle antreffen. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Bußgeldanzeige, so die Polizei. (adö)

