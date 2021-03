16:56 Uhr

Autohaus braucht in Thannhausen Platz für 450 Fahrzeuge

Plus Am Oberrohrer Weg in der Nähe des Autohauses in Thannhausen soll ein Abstellplatz für 450 Fahrzeuge entstehen. Dafür ist ein eigener Bebauungsplan notwendig. Der Stadtrat schaut genau hin.

Von Annegret Döring

Erweitern möchte das Thannhauser Autohaus Landherr. Dazu braucht es Abstellflächen für Autos, die noch Käufer finden sollen. So ist ein Platz für 450 neuwertige Fahrzeuge geplant am Oberrohrer Weg. Für den Bau im Nordwesten am Stadtrand Thannhausens ist ein eigener Bebauungsplan notwendig, der umfangreich in der Thannhauser Stadtratssitzung besprochen wurde.

Architekt Gerhard Glogger erläuterte den knapp 40 Seiten umfassenden Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans im Stadtrat und samt eingegangener Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange (32 wurden angeschrieben). Der Vorentwurf des Bebauungsplanes war bereits öffentlich ausgelegt worden. Abgestellt werden sollen auf dem Platz zeitweise (bis zum Verkauf) Fahrzeuge mit einem Alter von bis zu zwei Jahren und einem Gewicht von je bis zu dreieinhalb Tonnen. Die Anlieferung der Fahrzeuge soll am Autohaus in der Edelstetter Straße erfolgen, sodass am Abstellplatz selbst keine Wendemöglichkeit für größere Autotransporter vorgesehen werden muss. Für das Hin- und Herfahren der Fahrzeuge zum und vom Platz soll noch ein Feldweg ausgebaut und befestigt werden. Beim Bau des Vorhabens soll auch die Entwässerung des Oberrohrer Weges beachtet werden, hieß es in der Sitzung. Das war besonders einem Landwirt wichtig, dem der Oberrohrer Weg als Zufahrt zu seinem Grundstück dient. Auch sollten keine am Weg parkenden Fahrzeuge den Betrieb der Landwirtschaft behindern.

Bund Naturschutz lehnt Bauvorhaben in Thannhausen ab

Alt- und Unfallfahrzeuge sollen auf dem Platz nicht abgestellt werden dürfen und das Umparken der Fahrzeuge sollte sich auf Zeiten zwischen 6 und 22 Uhr beschränken. Da sich der Platz im Überschwemmungsgebiet der Mindel befindet und der Hochwasserdamm für den Thannhauser Hochwasserschutz noch nicht fertiggestellt ist, muss für das Vorhaben noch ein sogenannter Wasserrechtsantrag beim Landratsamt Günzburg gestellt werden, der eine Ausnahmegenehmigung ermöglicht. Denn in Überschwemmungsgebieten ist die Ausweisung von Baugebieten oder Bauleitplänen und Ähnlichem nach dem Baugesetzbuch normalerweise untersagt.

Ablehnend steht der Bund Naturschutz dem Vorhaben gegenüber, das als nicht zukunftsfähig gesehen wird. Kritisiert wird der Verbrauch von landwirtschaftlicher Nutzfläche für den Kfz-Abstellplatz. Da dem Vorhaben aber gesetzliche Grundlagen zugrunde liegen, wird dieser Einwand zurückgewiesen, erklärte der Planer.

Da der Platz mit einem Erdwall umgeben wird, derzeit aber der Hochwasserschutz noch nicht gebaut ist, muss die Umwallung alle fünf Meter durchlässig gestaltet sein, damit eventuell auftretendes Hochwasser Durchflussplatz haben kann. Auch meint das Wasserwirtschaftsamt in einer Stellungnahme, dass der Platz durch abgestellte Autos erst nach Fertigstellung des Hochwasserschutzes genutzt werden solle. Dem wurde jedoch nicht entsprochen, da bei einer Nutzung keine Gefahr für Leib und Leben bestehe und auch nördlich und südlich des Platzes bereits baulich genutzte Bereiche vorhanden seien. Mit der Stadt Thannhausen muss für das Vorhaben noch ein städtebaulicher Vertrag geschlossen werden, der zum Beispiel das Abladen der Fahrzeuge für diesen Platz und die Fahrzeugbewegungen vom und zum Platz berücksichtigt. Stadtrat Manfred Göttner monierte, dass dieser Vertrag nicht parallel zum Bebauungsplanverfahren schon entworfen wurde. Stadtrat Peter Schoblocher ( Freie Wähler) kritisierte, dass man die einzelnen Einwendungen der Träger öffentlicher Belange im Block abstimmen sollte.

Stadtrat Thannhausen genehmigt Pläne des Autohauses Landherr

Das sei kein Muss, sondern nur ein Vorschlag, entgegnete Bürgermeister Alois Held. Josef Brandner (Freie Wähler) fand, dass das Anliefern und Entladen der Fahrzeuge für den Platz noch zu unklar geregelt sei. Herbert Fischer (CSU) war die Klärung der Entwässerung des Oberrohrer Weges wichtig, „nicht dass das Wasser nicht weg kann und die Straße kaputt geht“. Gottfried Braun (Freie Wähler) trieb die gleiche Frage um. Auch hatte er Bedenken wegen möglicher auslaufender Betriebsstoffe der Autos.

Planer Glogger entgegnete, dass es hierzu keine Vorschriften gebe, daher seien auch keine textlichen Einlassungen dazu notwendig. Mit drei Gegenstimmen (Braun, Göttner, Brandner) wurde die Bauleitplanung für den Kfz-Abstellplatz am Oberrohrer Weg schließlich mehrheitlich angenommen. Peter Schoblocher betonte abschließend, dass die Freien Wähler nicht gewerbefeindlich seien.

Der Abstimmung über den Bebauungsplan schloss sich die Abstimmung über die dazu gehörige Satzung an. Diese wurde mit ebenfalls drei Gegenstimmen angenommen.

