11:06 Uhr

Autos bei der Krumbacher Feuerwehr massiv beschädigt

Mit einer massiven Sachbeschädigung an Autos befasst sich die Polizei in Krumbach.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat bei der Feuerwehr in Krumbach gewütet?

Von Annegret Döring

Beschädigt worden sind in der Nacht auf Freitag mehrere Autos in der Mühlstraße und in der Adolf-Kolping-Straße. Wie die Polizei berichtet, standen die Fahrzeuge auf dem Gelände der Feuerwehr und werden zu Übungszwecken benutzt. Die Schäden an ihnen seien massiv, so die Polizei. An einem weiteren Pkw, der auf der Straße neben der Feuerwehr geparkt war, wurde der Scheibenwischer verbogen und gegen den Pkw getreten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Nach Überprüfung einer Videoüberwachung konnte festgestellt werden, dass eine weibliche Person gegen den geparkten Pkw getreten hat. Wer Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden.

Themen folgen