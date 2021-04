B 300: Umfahrung zwischen Ursberg und Thannhausen wird wieder freigegeben

Wegen der Sanierung des Kreisverkehrs an der Edelstetter Straße bei Thannhausen hatte der gesamte Verkehr in Richtung Innenstadt umgeleitet werden müssen. Das soll ab Freitagmittag vorbei sein.

Umleitungsgeplagte Autofahrer können aufatmen: Die Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße B 300, der Ortsumfahrung von Thannhausen, sowie am Kreisverkehr der Bundesstraße B 300 mit der Edelstetter Straße westlich von Thannhausen werden bis Ende dieser Woche nach sechswöchiger Bauzeit termingerecht abgeschlossen. Dies teilt das Staatliche Bauamt mit. Die gesamte Strecke inklusive Kreisverkehr wird am heutigen Freitagmittag, gegen 12 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Oben hat die Mitte des Kreisels bereits eine Bepflanzung erhalten. Die Beschilderung fehlte am Donnerstagmittag noch. Dennoch fuhren schon einige Autofahrer trotz noch gesperrter Strecke durch den Kreisverkehr. (adö/pm)