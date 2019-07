vor 3 Min.

B 300 bei Ursberg wird am Mittwoch kurzzeitig gesperrt

Die B 300 wird am Mittwoch gesperrt.

Die B 300 muss am Mittwoch mehrmals kurzzeitig gesperrt werden. Grund dafür sind Arbeiten an Stromleitungen.

Aufgrund von Arbeiten an Stromleitungen muss die B 300 im Bereich der westlichen Einfahrt nach Ursberg kurzzeitig gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, wird dies etwa zwischen 14.30 und 15 Uhr nötig sein. Die Sperrung erfolgt voraussichtlich in drei Zeitabschnitten mit einer Länge von jeweils fünf bis zehn Minuten. Laut Polizei sollen wartende Autos in der Zeit zwischen den kurzzeitigen Sperrungen weiterfahren können. Mit größeren Auswirkungen auf den Verkehr sei nicht zu rechnen. (mn)

