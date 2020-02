13:02 Uhr

B300: Autofahrerin weicht Tier aus und landet an der Leitplanke

Weil sie einem Tier ausgewichen ist, baute eine Frau am Mittwoch auf der B300 einen Unfall. Dabei entstand ein hoher Schaden.

Am späten Mittwochnachmittag befuhr eine Autofahrerin die B 300 in Richtung Thannhausen, als sie kurz nach der letzten Einfahrt von Ziemetshausen einem auf der Fahrbahn befindlichen Tier auswich. Dabei kam sie nach Angaben der Polizeiinspektion Krumbach von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Leitplanke.

Verletzt wurde niemand. Am Pkw entstand auf der kompletten Seite ein Streifschaden in Höhe von rund 8000 Euro und die Leitplanke wurde verkratzt. (zg)