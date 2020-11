17:00 Uhr

Bäume wegen Bauarbeiten an der B300 in Ziemetshausen gefällt

Plus Für geplante Geh- und Radwege und die Verbreiterung der alten B300 in Ziemetshausen mussten am Straßenrand zahlreiche Bäume gefällt werden. Das stößt einigen Bürgern sauer auf.

Von Peter Voh

Im Zuge der Schaffung der Infrastrukturmaßnahmen für das neue Gewerbegebiet Ost in Ziemetshausen, insbesondere für das Anlegen eines Geh- und Radweges am südlichen Rand der alten B300 sowie zur Verbreiterung dieser Bundesstraße für Abbiegespuren in das künftige Gewerbegebiet, mussten einige der dort am Straßenrand stehenden Bäume gefällt werden. Dieser Umstand wurde nun von einigen Bürgern moniert und an die Gemeindeverwaltung herangetragen.

Baumfällungen an B300: Bürgermeister hat Verständnis für Ärger der Bürger in Ziemetshausen

Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel äußerte bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates durchaus Verständnis für eine gewisse Aufregung darüber bei den Bürgern. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht seien diese Baumfällarbeiten jedoch notwendig geworden, da bei Bagger- und Rohrverlegungsarbeiten die Wurzeln der Bäume zerstört worden wären und damit bei starkem Wind oder Sturm deren Standfestigkeit mehr als in Frage gestellt gewesen wäre.

Wie die Planungen es für das neue Gewerbegebiet Ost vorsehen, so bekräftigt das Gemeindeoberhaupt, werden auf dem Areal des Gewerbegebietes in Zukunft weit mehr Bäume gepflanzt werden, als jetzt dieser notwendigen Aktion zum Opfer fielen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen