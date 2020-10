vor 19 Min.

Bald 50 Jahre alte Rohre: Ebershauser Trinkwasseranlagen müssen saniert werden

In Ebershausen steht eine umfassende Modernisierung der Umgebung und der Gebäude zu den Trinkwasserversorgungsanlagen in nächster Zeit an. Unser Bild zeigt den Hochbehälter in Waltenberg.

Plus Die Modernisierung der Brunnen und Hochbehälter in Ebershausen ist notwendig. Worüber im Gemeinderat außerdem beraten wurde.

Von Werner Glogger

Die technische Ausstattung der Trinkwasserversorgungsanlage in der Gemeinde Ebershausen wurde erst vor einigen Jahren auf Vordermann gebracht und ist in Verbindung mit einem bestens funktionierenden Prozessleitsystem auf dem modernsten Stand. Doch nach einem Gutachten der Stadtwerke Augsburg sind jetzt Baumaßnahmen vor Ort notwendig, um die Trinkwasserversorgung zukunftsfähig zu gestalten. Gemeint sind damit Maßnahmen sowohl in der direkten Umgebung des Hochbehälters in Waltenberg und des Brunnens (Fassungsbereich) in Ebershausen, als auch bauliche Veränderungen an den Bauwerken selbst. Damit soll die Anlagensicherheit gewährleistet werden, gab Bürgermeister Harald Lenz in der Sitzung des Gemeinderates bekannt.

Der Wasserwart der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach, Martin Stocker, informierte anschließend über die derzeitige Situation und erläuterte die notwendigen Maßnahmen, die durchzuführen sind. In erster Linie sei ein geophysikalisches und hydrologisches Gutachten anzustreben, das über die Grundwasserverhältnisse und Leistung des Brunnens Auskunft gebe. Abgesehen davon könne jetzt schon mit dem Abholzen der Bäume und Sträucher beim Hochbehälter begonnen werden. Stocker bemängelte den Betrieb des Notstromaggregates mit Dieselmotor, als kostengünstige Alternative könne man ein geeignetes Gerät beim Stromversorger mieten. Ferner müssten die Verglasung der Fenster und die Belüftung, sowie eine einbruchsichere Tür eingebaut werden.

Bei der Prüfung des Zustandes der Wasserspeicher wäre im Bedarfsfall zu überlegen, ob ein Edelstahlbehälter notwendig oder eine Beschichtung des Behälterinneren ausreichen würde.

Die rechtliche Genehmigung in Ebershausen läuft 2030 ab

Ziemlich in die Jahre gekommen sei das Rohrleitungsnetz, das bald die in der Regel geltende Lebensdauer von 50 Jahren erreiche, sagte Stocker und schlug vor, pro Jahr ein Prozent des Leitungsnetzes zu erneuern, um eine moderate Kostenverteilung zu erreichen. Nachdem die wasserrechtliche Genehmigung zum Betrieb der gesamten Trinkwasserversorgung im Jahr 2030 ablaufe, könne man jetzt in Ruhe planen, welche Maßnahmen nach Vorliegen der Gutachten in den nächsten Jahren durchgeführt werden müssen, um eine Verlängerung zu erreichen. Im Falle eines schlechten Ergebnisses der Gutachten bestünde die Möglichkeit, einen neuen Brunnen zu bohren oder mit einer Nachbargemeinde eine gemeinsame Trinkwasserversorgung zu betreiben, beantwortete Stocker die diesbezügliche Frage eines Ratsmitglieds.

Nach einigen weiteren Verbesserungsvorschlägen folgte das Gremium letztlich der Beschlussempfehlung, die Gemeinde erkenne die Notwendigkeit der Modernisierung an und Bürgermeister und Verwaltung werden beauftragt, erste Schritte zu unternehmen. Im Vordergrund sollen momentan die Gestaltung des Fassungsbereichs am Brunnen in Ebershausen und die Gestaltung der Umgebung am Hochbehälter in Waltenberg stehen.

Die Sanierung in Ebershausen kostet rund 140.000 Euro

Schon in der vergangenen Sitzung behandelte der Rat das Bauvorhaben der Kirchenstiftung zur Neugestaltung der Beichtkapelle und der Sanierung der Eingangstüren in Ebershausen. Die Gemeinde unterstützt die Maßnahme nun mit einem Zuschuss in Höhe von zehn Prozent der Bausumme, die momentan auf 140.000 Euro beziffert wird.

Der jährliche Zuschuss für die Jugendkapelle T.E.N. (Tafertshofen, Ebershausen, Nattenhausen) blieb seit 2011 konstant, berichtete Bürgermeister Lenz. Er schlug vor, den Ausbildungszuschuss auf jährlich 300 Euro zu erhöhen, wozu der Rat seine Zustimmung gab.

Ratsmitglied Georg Ries erklärte sich bereit, das gemeindeeigene Geschwindigkeitsmessgerät zu betreuen und an ausgewählten Standorten zu platzieren. Gute Erfahrungen habe man in der Seifertshofer Straße gemacht, wo eine merkliche Verkehrsberuhigung zu verzeichnen gewesen sei nach Betrieb des Geräts. Lenz ergänzte, dass mit den gespeicherten Daten zur Anzahl der Fahrzeuge und gefahrenen Geschwindigkeit geprüft werden könne, ob in betreffenden Standortbereichen eventuell verkehrstechnische Maßnahmen notwendig sind.

