18:00 Uhr

Balzhausen: Anna Wagemann erlebte ein ganzes Jahrhundert

Eine große Gratulantenschar feiert mit der Haselbacherin im Sozialzentrum Kirchheim rundes Jubiläum. Welche Stationen ihr Leben prägten.

Wenn heute ein Mitbürger 80 oder 90 Jahre alt wird, ist das eigentlich schon Gewohnheit. Aber wenn jemand, wie Anna Wagemann, ein ganzes Jahrhundert erlebt, ist dies schon eine Besonderheit und Gnade Gottes. Dieses seltene Jubiläum feierte sie vor Kurzem körperlich rüstig im Sozialzentrum in Kirchheim.

Anna Wagemann, geb. Mayer, wurde am 22. Februar 1920 in Balzhausen geboren. Aufgewachsen ist sie als Älteste mit noch sechs Geschwistern auf dem elterlichen Hof von Kreszentia und Lorenz Mayer. Von denen leben noch Viktoria (fast 95) und Hermann (88) in Balzhausen. 1946 heiratete sie den Metzgermeister Kurt Wagemann aus Niederschmon (Sachsen), den der Kriegsdienst Ende 1944 in die Fleischwerke Zimmermann nach Thannhausen verschlug, die damals Rüstungsbetrieb waren.

Neben der Versorgung ihres Haushaltes arbeitete die Jubilarin viele Jahre als „Mädchen für alles“ in der unteren Käsküche in Balzhausen und bis zu ihrem Ruhestand 1980 in den Fleischwerken. 1975 zogen die Eheleute Wagemann nach Haselbach, wo ihre einzige Tochter Christine mit Ehemann Karl Kleiber und den Enkeln Wolfgang und Claudia wohnten. Dort bezogen sie in deren neu gebautem Haus die Einliegerwohnung. 1983 verstarb ihr Ehemann Kurt. Ein schwerer Schlag war für sie, als 2012 unerwartet ihre Tochter verstarb.

Im vorigen Jahr konnte die 100-Jährige noch geistig und körperlich fit im großen Familienkreis in Haselbach ihren 99. Geburtstag feiern. Leider ließen danach Gedächtnis und Gesundheit nach und sie musste auf Anraten ihres Hausarztes Ende April 2019 ins Sozialzentrum Kirchheim umziehen. Dort lebt sie nun zufrieden und behütet und konnte nun ihren großen Jubeltag feiern.

Natürlich ist es bei einem solch seltenen Jubiläum üblich, dass auch prominente Gratulanten erscheinen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wünschte schriftlich alles Gute und legte eine Patrona-Bavaria-Münze bei, die nur an Hundertjährige vergeben wird. Helmut Koch, der Unterallgäus Landrat Hans Joachim Weirather vertrat, übermittelt Glück- und Segenswünsche samt Geschenk des Landkreises. Kirchheims Pfarrer Pater Benedikt und Bürgermeister Hermann Lochbronner reihten sich ebenso in die Reihe der Gratulanten ein wie Bruder Hermann mit Frau Luise, die Enkel Wolfgang und Claudia sowie Schwiegersohn Karl. Gratuliert haben auch ehemalige Nachbarn und der Vertreter der Raiffeisenbank Balzhausen. (kk)

