13:11 Uhr

Arbeiter verletzt sich bei Betriebsunfall in Balzhausen schwer

Ein Arbeiter hat sich in Balzhausen schwer verletzt.

Bei einem Betriebsunfall in Balzhausen hat sich ein Arbeiter schwer verletzt und musste in das Uniklinikum in Augsburg gebracht werden.

In einem Gewerbebetrieb in der Pfarrer-Rost-Straße in Balzhausen hat sich ein 35-jähriger Arbeiter bei einem Betriebsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war er mit dem Zusammenbau von Stahlbetonfertigteilen beschäftigt. Betriebsunfall in Balzhausen: Arbeiter stürzt drei Meter in die Tiefe Bei der Montage eines Sicherungsgerüstes verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von drei Metern ab. Er kam mit mehreren Frakturen an Armen und Beinen zur ärztlichen Versorgung in das Uniklinikum Augsburg. (AZ)

