Autofahrer stößt bei Balzhausen mit Reh zusammen: Fahrertür demoliert

Zunächst stieß bei Balzhausen ein Autofahrer mit einem Reh zusammen. Kurz darauf krachte es erneut.

Am Dienstag, gegen 5.40 Uhr befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer die GZ 27 von Balzhausen in Richtung Aichen, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte und es zur Kollision kam. Der 62-Jährige verließ seinen Pkw, um die Unfallstelle abzusichern.

Er ließ dabei jedoch seine Fahrertür offen stehen. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin, die in Richtung Balzhausen fuhr, schätzte nun den Abstand zur geöffneten Fahrertüre des Pkws des 62-Jährigen falsch ein und es kam zum Kontakt zwischen den beiden Pkw. Insgesamt entstand durch die beiden Verkehrsunfälle ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro, schreibt die Polizei abschließend in ihrem Bericht. (AZ)