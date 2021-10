Balzhausen

12:00 Uhr

Brückenneubau in Balzhausen wird vorerst vertagt

Plus Ein Statiker soll erklären, ob eine Sanierung möglich ist oder ob eine Tonnagebegrenzung helfen kann. Bei der Nordbrücke gibt es noch ein anderes Problem.

Von Karl Kleiber

Im Rahmen der Brücken-Hauptprüfung im Jahre 2019 sei festgestellt worden, so Bürgermeister Daniel Mayer bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, dass sich die Brückenbauwerke über den Haselbach in der Ringeisenstraße und im Wiesenweg (innere Brücke) in baulich sehr schlechtem Zustand befänden. Eine Sanierung ist aus technischen und wirtschaftlichen Aspekten nicht zielführend. Daher wurde in der Julisitzung beschlossen, die Brücke im Wiesenweg neu zu bauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

