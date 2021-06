Balzhausen

06:00 Uhr

Notsanierung für die Kegelbahn in Balzhausen

Plus Die historische Kegelbahn in Balzhausen in einem Holzbau steht unter Denkmalschutz. Nun wird das Gebäude zumindest in seinem Bestand gesichert.

Von Karl Kleiber

Der Verein „Dorftreff“, der im Bürgerhaus in Balzhausen (ehemaliges Strehle-Anwesen) sein Domizil hat, möchte auch die naheliegende Kegelbahn an der Ostseite des Areals mitbenutzen. Da an dem Gebäude schon längere Zeit nichts repariert wurde, ist es dringend sanierungsbedürftig. Um niemanden zu gefährden, wurde schon länger ein Bauzaun um die Bahn errichtet.

