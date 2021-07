Balzhausen

12:00 Uhr

Photovoltaik-Dachanlage für neuen Kindergarten in Balzhausen

Eine Photovoltaikanlage aufs Dach soll der Kindergarten in Balzhausen bekommen.

Plus In zwölf Jahren hätte sich eine Photovoltaik-Anlage für den Kindergarten in Balzhausen amortisiert. Außerdem ging es im Gemeinderat um den Bauhof.

Von Karl Kleiber

Auf Antrag von Gemeinderätin Michaela Leinweber, auf dem Dach des neuen Kindergartens eine Fotovoltaik-Dachanlage (PVA) zum Betreiben der Grundwasser-Wärmepumpe und Warmwasser-Bereitung zu installieren, ließ die Gemeinde vom Ingenieurbüro Conplaning GmbH eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen. Angedacht ist eine Anlage mit 170 Quadratmetern Kollektorfläche, die aus 102 Modulen besteht. Die Leistung beträgt 20 Kilowatt-Peak (kWp). Von den erzeugten 20.844 kWh ist knapp die Hälfte für den Eigenbedarf und der Rest als Netz-Einspeisung angedacht. Die Amortisationsdauer durch Stromersparnis und Einspeisevergütung wird mit knapp zwölf Jahren veranschlagt. Die CO 2 -Einsparung beträgt pro Jahr rund 9780 Kilogramm. Die Anlage wird voraussichtlich 36.600 Euro kosten, wobei auch Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.

