Rollerfahrer stößt bei Balzhausen mit Reh zusammen

Auf der Straße zwischen Balzhausen und Bayersried sprang ein Reh auf Höhe der Baggerseen auf die Fahrbahn. Ein Rollerfahrer konnte nicht mehr ausweichen.

Einen gehörigen Schrecken dürfte ein Rollerfahrer bekommen haben, der am Montagmorgen bei Balzhausen mit einem Reh zusammengestoßen ist. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Roller gegen 4.30 Uhr auf der Kreisstraße GZ12 von Balzhausen in Richtung Bayersried (Gemeinde Ursberg) unterwegs. Auf Höhe der Baggerseen sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Obwohl der 40-jährige Rollerfahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte und frontal mit dem Reh kollidierte, stürzte er laut Polizei nicht und blieb unverletzt. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. (adö)