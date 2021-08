Warum sich Balzhausen für eine Umgehungsstraße ausspricht

Plus Das Staatliche Bauamt Krumbach kann die Planung für eine Umgehungsstraße nur voranbringen, wenn Thannhausen und Balzhausen dafür sind. Wie es nun weitergeht.

Wird es für Thannhausen und Balzhausen eine Umgehungsstraße geben? Die jüngste Balzhauser Ratsentscheidung bringt das Projekt einen wichtigen Schritt voran.