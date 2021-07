Wohnungen: Am Mühlweg in Balzhausen kann es jetzt endlich losgehen

Plus Mehrfach hat der Gemeinderat Balzhausen bereits über die Projekte am Mühlweg beraten. Nun sind die letzten Hürden genommen.

Die „Wohnbebauung Am Mühlweg“ im Südwesten von Balzhausen hat die Gemeinderäte schon mehrfach beschäftigt. Jetzt ging es in der Gemeinderatssitzung um die eingegangenen Stellungnahmen dazu.