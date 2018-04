vor 56 Min.

Balzhausen im Zeichen exzellenter Blasmusik

17 Kapellen boten bei den Wertungsspielen in der Turnhalle ein vielfältiges Programm.

Von Werner Glogger

Zwei Tage lang stand die Mindeltalgemeinde Balzhausen ganz im Zeichen exzellenter Blasmusik. Insgesamt 17 Orchester traten in der Turnhalle der Grundschule bei den Wertungsspielen an und boten ein vielfältiges Programm im konzertanten wie im traditionellen Bereich. Zahlreiche Besucher, Blasmusikfreunde aber auch Anhänger der beteiligten Kapellen verfolgten die Vorträge und spendeten begeisterten Applaus.

Bereits am Samstagmittag durfte der Vorsitzende im Musikbezirk 11 des ASM, Franz Alstetter, die ersten in der Halle willkommen heißen. Infolge der hohen Beteiligung fanden die Wertungsspiele am Sonntag ihre Fortsetzung. Ein hochkarätiges Juryteam war mit Uni-Prof. Dr. Friedrich Weyermüller aus Seefeld in Tirol, Studiendirektor i. R. Georg Bernet, Burglengenfeld, Christoph Erb, Mitglied der Musikkommission im ASM und Raphael Schollenberger, Musiklehrer am Gymnasium in Würzburg, besetzt. Jeweils drei Prüfer beurteilten die musikalischen Leistungen in den einzelnen Schwierigkeitsstufen unter den Kriterien wie Intonation und Stimmung, Rhythmik und Zusammenspiel, Dynamik und Klangausgleich, Stückauswahl im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit oder den musikalischen Gesamteindruck und können pro Kategorie maximal zehn Punkte vergeben, was in Anbetracht der zehn Kriterien die Traumzahl von 100 Punkten ergeben könnte.

Elf Orchester wählten die Kategorie „konzertant“ mit zwei Selbstwahlstücken und sechs die Kategorie „traditionell“ mit Marsch, Walzer und Polka. Die Schwierigkeitsstufen reichten von A (leicht) bis C (schwer) im Bereich „traditionell“ und von Grundstufe bis Höchststufe im Bereich „konzertant“. Durchwegs waren die Gesamtpunkte im Bereich zwischen 85,83 und 95,50 angesiedelt, was dem Prädikat „mit sehr gutem“ oder „mit ausgezeichnetem Erfolg“ entspricht.

Den Spitzenplatz mit 95,50 Punkte erzielte das Jugendorchester des Musikvereins Krumbach mit der Dirigentin Marina Beer.

In der Abschlussveranstaltung, den die Jugendkapelle Mindel-Zusam mit ihrer Dirigentin Caroline Ulmer musikalisch am Sonntagnachmittag einleitete, durfte der Bezirksvorsitzende auf einen ausgezeichneten und reibungslosen Verlauf der Wertungsspiele zum Auftakt des 46. Bezirksmusikfestes, das im September mit zahlreichen Events und Feierlichkeiten seine Fortsetzung findet, zurückblicken. „Sie haben gut begonnen und sind nun gut beendet“ stellte er Dank einer hervorragenden Organisation der Gastgeber durch die Vorsitzende Daniela Mayr und ihren Stellvertreter Wolfgang Rehm und den weiteren Helfern erleichtert fest.

Lobend erwähnte er auch die ausgefeilte Technik durch Webmaster Ulrich Gerstlauer. Stellvertretender Bezirksdirigent Helmut Liebhaber bestätigte, die Kapellen hätten auf höchstem Niveau musiziert. Unter Bekanntgabe der erreichten Punktzahlen überreichten Alstetter und sein Stellvertreter Thomas Fetschele die Urkunden an die Vertreter der beteiligten Kapellen.

