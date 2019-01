06:00 Uhr

Bankfilialen in Langenhaslach und Behlingen geschlossen

13 Jahre war Hermine Heiligmann in der Langenhaslacher Raiffeisenbank-Filiale Ansprechpartnerin für die Dorfkundschaft. Da die Niederlassung zum Jahresende 2018 aufgelöst wurde, wechselt sie für die verbleibenden fünf Monate bis zur Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit in die Neuburger Filiale. Die örtlichen Mitglieder- und Vereinsvertreter überraschten die Bankkauffrau an ihrem letzten Arbeitstag in Langenhaslach mit einem kleinen Umtrunk als Dank für die jahrelange, stets herzliche und zuverlässige Kooperation.

In Langenhaslach und Behlingen geht eine lange Tradition zu Ende

Von Dieter Jehle

Zum Jahreswechsel ging nun endgültig in Langenhaslach und Behlingen ein Stück Heimatkultur zu Ende. Die dortigen Bankfilialen der Raiffeisenbank Schwaben Mitte wurden geschlossen. Die Entscheidung fiel bereits vor einigen Monaten in den zuständigen Gremien der Raiffeisenbank Schwaben Mitte. Der Rückzug des Bankinstitutes von der Fläche findet damit im Bereich des Marktes Neuburg seine Fortsetzung. Bereits Ende März 2017 schloss die Geschäftsstelle in Wattenweiler ihre Pforten.

Der Bankensektor wandelt sich drastisch

Der Wandel des Bankensektors wird in diesen Tagen in Langenhaslach und Behlingen spürbar. An der Eingangstür beider Banken klebt ein Aushang. Dort heißt es unter anderem, „die Geschäftsstelle Langenhaslach ist ab dem 1. Januar 2019 geschlossen“. Gleichlautend, nur mit anderer Ortsbezeichnung, steht es auf einem kleinen Plakat an der Tür in Behlingen.

Damit geht in beiden Dörfern eine lange Tradition zu Ende. 1890 wurde in Langenhaslach, zehn Jahre später in Behlingen Darlehenskassenvereine gegründet. Ganz im Sinne des große Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der auch Namensgeber der Raiffeisenorganisation ist.

In beiden Dörfern waren es fortschrittlich denkende Bürger, die seinerzeit die Zeichen der Zeit erkannten und entsprechende Vereine gründeten. 1968 wurde dann die damalige Raiffeisenkasse Behlingen in die Raiffeisenbank Neuburg integriert. Langenhaslach folgte schließlich 1974.

Ansprechpartner für Kunden vor Ort

Die Geschäftsstellen waren nicht nur wichtige Ansprechpartner für die Bankkunden vor Ort. Sie waren fest in die dörfliche Struktur integriert.

Das Persönliche vor Ort geht jetzt auch in Langenhaslach und Behlingen verloren. In Zeiten von Internet und Homebanking, das immer mehr den Bankensektor dominiert, ist eine Geschäftsstelle nicht mehr gefragt, wohl auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das Positive für die Bürger beider Orte ist, dass es in Neuburg weiterhin eine Geschäftsstelle geben wird. Allerdings bleibt die Geschäftsstelle ab dem neuen Jahr am Mittwochnochmittag geschlossen.

