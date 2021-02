vor 48 Min.

Barrierefreiheit und Digitalisierung für die Grundschule Ursberg

Plus Welche Weichen die Gemeinde Ursberg mit dem Haushaltsplan stellt und wofür es noch keine verlässlichen Kostenschätzungen gibt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

„Ein Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre“ nannte Bürgermeister Peter Walburger den Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 samt der Finanz- und Investitionsplanung für die kommenden Jahre. Es waren klare Vorstellungen, wohin sich die Gemeinde entwickeln soll, die Peter Walburger den Räten vortrug, aber er machte zugleich klar, dass es für die Kosten vieler Vorhaben bisher nur grobe Schätzungen gebe. Man werde sich vorantasten und gute Lösungen finden, der Rathauschef zeigte sich optimistisch.

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde beläuft sich auf 5,4 Millionen Euro, rund 3,83 Millionen Euro sind für Investitionen vorgesehen. Die Finanzlage der Gemeinde ist geordnet, was sich daran ablesen lässt, dass die Gemeinde trotz des beachtlichen Investitionsvolumens im laufenden Jahr 428.000 Euro Schulden abbauen kann. Derzeit beläuft sich die Höhe der Schulden auf 3,6 Millionen Euro, verursacht vor allem durch die Erschließung des Gewerbegebietes an der B300 sowie von zwei Baugebieten, eines in Oberrohr, eines in Mindelzell. Dem stehen Rücklagen in Höhe von 5 Millionen Euro gegenüber. Erlöse aus den Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet und in den beiden Baugebieten fließen in die Rücklage, sodass trotz der geplanten Rücklagenentnahme von 1,5 Millionen Euro im Jahr 2021 die Gemeinde in den nächsten Jahren wird gut wirtschaften können.

650.000 Euro für die Kinderkrippe

Mit einem Gesamtaufwand von 1,3 Millionen Euro erweitert die Gemeinde Ursberg ihre Grundschule, schafft dort Barrierefreiheit und verbessert die Möglichkeiten für den digitalen Unterricht. 910.000 Euro von diesen Kosten entfallen auf den Etat 2021. Auf 650.000 Euro sind die Kosten für die Kinderkrippe geschätzt, 300.000 Euro sind in den laufenden Haushalt eingestellt.

Der größte Brocken dürfte in den kommenden Jahren die Realisierung eines Hauses für die Vereine mit integriertem barrierefreien Veranstaltungssaal im Ortsteil Oberrohr werden. Zur Dorfentwicklung zählt auch der „Dorfplatz Bayersried“, für beide Vorhaben sind derzeit noch keine verlässlichen Kostenschätzungen aufzustellen.

Ein neues Baugebiet für Premach

200.000 Euro sind veranschlagt für den Bebauungsplan für ein Baugebiet in Premach, 700.000 Euro für die Erschließung desselben. Ansonsten listet der Haushaltsentwurf eine Fülle von Einzelmaßnahmen auf, die anzeigen, dass die Gemeinde in allen Zukunftsfragen am Ball bleiben möchte. Dazu gehören unter anderem die Modernisierung der Ausstattung im Rathaus und Homepage (12.000 Euro), eine digitale Alarmierung zur Verbesserung des Brandschutzes (34.000 Euro), Schutzanzüge und Atemschutz für die Feuerwehren (40.000 Euro), die Straßenbeleuchtung (67.000 Euro), Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung (400.000 Euro), Mülldeponie (30.000 Euro), Feldwegasphaltierung im Ortsteil Mindelzell (80.000 Euro) sowie der Grunderwerb. Bürgermeister Peter Walburger beantwortete Einzelfragen und die eine oder andere Bitte um Präzisierung, ansonsten war man sich im Gremium über das Volumen und den Sinn der Einzelmaßnahmen einig. Einstimmig befürworteten die Räte den Haushalt, die Finanzplanung und das Investitionsprogramm.

